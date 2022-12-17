روسيا تنصب درعاً لحماية النفايات النووية في زابوريجيا

أعلن مسؤول معين من روسيا، اليوم السبت، أن العمل جار لنصب درع لحماية موقع لتخزين النفايات النووية المستنفدة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا لحمايته من القصف والطائرات المسيرة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها فلاديمير روجوف، وهو مسؤول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، عمالاً يركبون غطاء مكوناً مما تبدو أنها ألواح شفافة على أسلاك فوق عشرات الأسطوانات الخرسانية ارتفاعها نحو خمسة أمتار.

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وقال روجوف: "في الوقت الحالي، سيعمل الدرع على الحماية من الشظايا والعبوات الناسفة التي تُلقيها طائرات مسيرة. وسيكون ضرورياً في وقت لاحق".

وأثار القتال حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال عشرة شهور من الصراع، مخاوف من وقوع كارثة نووية على غرار تشرنوبيل.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالقصف المتهور للمحطة، والتي تضم ستة مفاعلات متوقفة جميعاً حالياً عن العمل.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال للصحافيين، الثلاثاء الماضي، إن روسيا مستمرة في التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحاول التوسط لإنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح حول محطة الطاقة.

وفي هذا السياق، قال ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "تاس" للأنباء اليوم: "ربما يكون من السابق لأوانه القول إننا نقترب من التوصل لاتفاق. لن أتكهن بتوقيت الانتهاء من عملية التفاوض".