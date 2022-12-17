موسكو: ضرباتنا في أوكرانيا منعت وصول شحنات أسلحة أجنبية

أكد الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية عبر ضربات كثيفة شنها أمس الجمعة في أوكرانيا وتسببت بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن "ضربة كبيرة بواسطة أسلحة بالغة الدقة نفذت الجمعة 16 ديسمبر مستهدفةً أنظمة قيادة عسكرية ومجمعاً عسكرياً وصناعياً ومواقع أوكرانية للطاقة". كما أصابت الضربات أيضاً منشآت للطاقة ومنشآت إدارية عسكرية.

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وأضافت: "تم بلوغ الهدف. استهدفت جميع المواقع التي تم تحديدها".



انقطاع التيار أمس في كييف انقطاع التيار أمس في كييف

وتابعت: "إثر الضربة، تم منع وصول شحنة أسلحة وذخائر أجنبية الصنع، إضافة إلى الحؤول دون تقدم احتياطيين (تابعين للقوات الأوكرانية) نحو مناطق قتال وتعليق عمل شركات صنع الأسلحة وإصلاحها".

هذا وأعلنت أوكرانيا، الجمعة، تعرضها لضربات صاروخية روسية جديدة أدت إلى انقطاع المياه عن العاصمة كييف وحرمان أنحاء البلاد من التيار الكهربائي.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخاً على أوكرانيا أمس، في واحدة من أكبر الهجمات منذ بدء العملية العسكرية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ثاني أكبر مدن البلاد وأجبر كييف على تطبيق قطع كهرباء طارئ في أنحاء البلاد.

وندد الاتحاد الأوروبي بهذه الهجمات معتبرا أنها "جرائم حرب".