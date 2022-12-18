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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (فرانس برس)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (فرانس برس)

الرئيس التركي يحذر اليونان من الاستمرار في "استفزازاتها"

أردوغان: أنقرة ليس لديها "خلاف" مع أثينا في بحر إيجه

العربية.نت، وكالات
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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد اليونان من الاستمرار في ما سماه "استفزازاتها" في بحر إيجه.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول "إذا استمرت اليونان في التحرك في بحر إيجه، فإن تركيا ستفعل ما هو ضروري".

أردوغان تعليقاً على "سجن" إمام أوغلو: القضاء سيصحح أي خطأ يرتكبه العرب والعالم أردوغان وحزبه أردوغان تعليقاً على "سجن" إمام أوغلو: القضاء سيصحح أي خطأ يرتكبه

كما أضاف "قد نأتي على حين غرة"، معتبرا أن أنقرة ليس لديها "خلاف" مع أثينا في بحر إيجه، الذي يتنازع البلدان السيادة على جزر به.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قال يوم الجمعة الماضي إن على تركيا خفض التوتر مع بلاده من خلال الحوار لحل النزاع بين البلدين استنادا إلى القانون الدولي، دون التهديد بالحرب.

جاء ذلك بعد تصريحات للرئيس التركي جاء فيها إن بلاده لن تقف "مكتوفة الأيدي" إذا استمرت اليونان فيما سماه "تسليح" جزر بحر إيجه.

توتر العلاقات

يذكر أن العلاقات توترت بين الحلفاء والجيران في الناتو منذ فترة طويلة، حيث انقسم الجانبان حول سلسلة من القضايا، بما في ذلك المطالبات بالأراضي في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ووصلت الدولتان إلى شفا الحرب ثلاث مرات في نصف القرن الماضي.

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