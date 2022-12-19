والدة الدلابيح للعربية: ودعني قبل رحيله.. والله يصبرني
ابنة العقيد عبدالرزاق الدلابيح الصغرى للعربية/الحدث: أخذوا قطعة من قلبي
هز مقتل الضابط الأردني عبدالرزاق الدلابيح الشارع الأردني، وكان ألم رحيله صعبا على والدته التي فقدت 3 من أبنائها قبل موته برصاصة إثر أعمال شغب في محافظة معان، احتجاجا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وقالت والدة العقيد عبدالرزاق الدلابيح التي لقبت بـ"خنساء الأردن"، في مقابلة مع "العربية/الحدث"، إنه ودعها قبل خروجه من البيت، مضيفة "الله يصبرني ويعطيني الإيمان.. والله ياخذ حقه من كل أحد".
رصاصة تنهي حياة الضابط الأردني #عبد_الرزاق_الدلابيح في احتجاجات على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.. ووالدته: ودعني قبل خروجه#الأردن#العربية#أخبار_الساعة pic.twitter.com/ji1a6HdcPt— العربية (@AlArabiya) December 19, 2022
كما طالبت بحق ابنها والقصاص من قاتله.
من جانبها، قالت ابنة العقيد عبدالرزاق الدلابيح الصغرى "أخذوا قطعة من قلبي، أخذوا أكثر أحد أحبه"، مشيرة إلى أن جدتها لا تستطيع النوم كل ليلة بعد رحيل العقيد الدلابيح.
بدورها، قالت ابنة العقيد الراحل الكبرى "رضا أبويا من رضاها، والدي وصاني عليها وسأنفذ وصيته".
قتل المشتبه به
يأتي ذلك فيما أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من مرتباته، وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل العميد عبدالرزاق الدلابيح.
وقالت المديرية في بيان مقتضب وصل العربية.نت بيان عنه، إنه تم قتل المشتبه به في قتل الدلابيح، وهو من حملة الفكر التكفيري، وضبط ثمانية أشخاص آخرين، والتحقيقات جارية.
-
مشهد مرعب لا يوصف.. قوات الأمن تعتدي على إيرانيةقوات الأمن ضربت الفتاة وجرتها من شعرها وسحلتها أمام الناس إيران
-
من سيرتدي قميص ميسي؟.. مدرب الأرجنتين يفجر مفاجأةقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، إن قميص ليونيل ميسي سيظل متاحاً إذا أراد أن يخوض كأس العالم المقبلة بعدما رفع اللاعب البالغ عمره 35 عاماً كأس ... الأخيرة
-
العنف مجدداً.. مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في كنداقتل 5 أشخاص وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار في ضواحي تورونتو بشرق كندا، الأحد، حسب ما أعلنت الشرطة.وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين للصحافيين، إن ... العرب والعالم