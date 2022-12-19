والدة الدلابيح للعربية: ودعني قبل رحيله.. والله يصبرني

هز مقتل الضابط الأردني عبدالرزاق الدلابيح الشارع الأردني، وكان ألم رحيله صعبا على والدته التي فقدت 3 من أبنائها قبل موته برصاصة إثر أعمال شغب في محافظة معان، احتجاجا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وقالت والدة العقيد عبدالرزاق الدلابيح التي لقبت بـ"خنساء الأردن"، في مقابلة مع "العربية/الحدث"، إنه ودعها قبل خروجه من البيت، مضيفة "الله يصبرني ويعطيني الإيمان.. والله ياخذ حقه من كل أحد".

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كما طالبت بحق ابنها والقصاص من قاتله.

من جانبها، قالت ابنة العقيد عبدالرزاق الدلابيح الصغرى "أخذوا قطعة من قلبي، أخذوا أكثر أحد أحبه"، مشيرة إلى أن جدتها لا تستطيع النوم كل ليلة بعد رحيل العقيد الدلابيح.

بدورها، قالت ابنة العقيد الراحل الكبرى "رضا أبويا من رضاها، والدي وصاني عليها وسأنفذ وصيته".

قتل المشتبه به

يأتي ذلك فيما أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من مرتباته، وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل العميد عبدالرزاق الدلابيح.

وقالت المديرية في بيان مقتضب وصل العربية.نت بيان عنه، إنه تم قتل المشتبه به في قتل الدلابيح، وهو من حملة الفكر التكفيري، وضبط ثمانية أشخاص آخرين، والتحقيقات جارية.