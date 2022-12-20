وزير دفاع إسرائيل: إيران تشكل تهديداً للعالم والإقليم

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إيران تشكل أولاً تهديداً للعالم والإقليم ومن ثم لإسرائيل.
وأضاف الوزير الإسرائيلي في مؤتمر صحافي أمس الإثنين، أن على المجتمع الدولي التعامل مع إيران كما يتعامل الناتو في أوكرانيا.
كذلك شدد على ضرورة تكثيف التعامل العسكري والاستخباراتي ضد إيران قبل حصولها على السلاح النووي.
وفي هذا الشأن، قال إن على المجتمع الدولي الجمع بين القوة واستعراض القوة بالتعامل مع إيران.
تحرك دولي
وكان غانتس حذر مطلع الشهر الجاري من أن توسيع إيران لبرنامجها النووي يستوجب تحركا فوريا من المجتمع الدولي.
كما أضاف حينها عبر حسابه على "تويتر" أن إيران تواصل تعزيز قدراتها النووية، وأن بوسعها تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% في غضون أسبوعين إذا قررت ذلك.
وأشار غانتس إلى أن إقدام إيران على خطوة من هذا النوع "يتطلب تعميق التحالفات وإظهار القوة".
غانتس اتهم أيضا إيران بتنفيذ 16 هجوما على سفن أجنبية مدنية في الخليج والبحر الأحمر في السنوات الخمس الأخيرة.
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