طائرات حربية تركية تحلق فوق جزر يونانية حدودية

قالت صحيفة إيكاثميريني اليونانية، الأربعاء، إن طائرتين تركيتين من طراز "إف 16" حلقتا فوق جزيرة كيناروس الحدودية النائية على ارتفاع 25 ألف قدم، الساعة 9.43 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنه بعد ذلك بثلاث دقائق حلقت طائرتان أخريان من نفس الطراز فوق كيناروس وجزيرة جلاروس المجاورة على ارتفاع 19000 قدم.

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وأشارت إلى أن طائرة تركية بدون طيار حلقت فوق كيناروس الساعة 2.56 صباحًا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن الطيران اليوناني حاول منع مهمة تدريب جوي تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالمجال الجوي فوق بحر إيجه.

وأضافت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأناضول، أن طائرات تركية قامت "بالرد اللازم" بعد محاولة الطيران اليوناني التدخل في المهمة.

والأسبوع الماضي، انتقد وزير الخارجية اليوناني، تركيا بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثينا بصواريخ باليستية.

وقال نيكوس ديندياس: "إنه أمر غير مقبول ومدان عالميًا أن تكون التهديدات بشن هجوم صاروخي ضد اليونان من قبل دولة حليفة، عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف ديندياس: "توجهات كوريا الشمالية لا يمكن ولا يجب أن تدخل إلى حلف الناتو".

وفي حديثه خلال اجتماع مع شبان في مدينة سامسون شمالي تركيا، ذكر أردوغان أن تركيا بدأت في صنع صواريخها الباليستية قصيرة المدى المسماة طيفون، وأضاف أنها "تخيف اليونانيين".

وقال أردوغان: "(اليونانيون) يخشون أنها يمكن أن تضرب أثينا، بالطبع ستضرب. إذا لم تحافظ على هدوئك، إذا حاولت شراء أشياء من الولايات المتحدة وأماكن أخرى (لتسليح) الجزر، فعلى بلد مثل تركيا أن يفعل شيئًا".

وتوترت العلاقات بين الحلفاء والجيران في الناتو منذ فترة طويلة، حيث انقسم الجانبان حول سلسلة من القضايا، بما في ذلك المطالبات بالأراضي في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ووصلت الدولتان إلى شفا الحرب ثلاث مرات في نصف القرن الماضي.