طائرات حربية تركية تحلق فوق جزر يونانية حدودية
4 مقاتلات تركية ومسيرة حلقت فوق جزيرة كيناروس اليونائية النائية
قالت صحيفة إيكاثميريني اليونانية، الأربعاء، إن طائرتين تركيتين من طراز "إف 16" حلقتا فوق جزيرة كيناروس الحدودية النائية على ارتفاع 25 ألف قدم، الساعة 9.43 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضافت أنه بعد ذلك بثلاث دقائق حلقت طائرتان أخريان من نفس الطراز فوق كيناروس وجزيرة جلاروس المجاورة على ارتفاع 19000 قدم.
وأشارت إلى أن طائرة تركية بدون طيار حلقت فوق كيناروس الساعة 2.56 صباحًا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن الطيران اليوناني حاول منع مهمة تدريب جوي تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالمجال الجوي فوق بحر إيجه.
وأضافت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأناضول، أن طائرات تركية قامت "بالرد اللازم" بعد محاولة الطيران اليوناني التدخل في المهمة.
والأسبوع الماضي، انتقد وزير الخارجية اليوناني، تركيا بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثينا بصواريخ باليستية.
وقال نيكوس ديندياس: "إنه أمر غير مقبول ومدان عالميًا أن تكون التهديدات بشن هجوم صاروخي ضد اليونان من قبل دولة حليفة، عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأضاف ديندياس: "توجهات كوريا الشمالية لا يمكن ولا يجب أن تدخل إلى حلف الناتو".
وفي حديثه خلال اجتماع مع شبان في مدينة سامسون شمالي تركيا، ذكر أردوغان أن تركيا بدأت في صنع صواريخها الباليستية قصيرة المدى المسماة طيفون، وأضاف أنها "تخيف اليونانيين".
وقال أردوغان: "(اليونانيون) يخشون أنها يمكن أن تضرب أثينا، بالطبع ستضرب. إذا لم تحافظ على هدوئك، إذا حاولت شراء أشياء من الولايات المتحدة وأماكن أخرى (لتسليح) الجزر، فعلى بلد مثل تركيا أن يفعل شيئًا".
وتوترت العلاقات بين الحلفاء والجيران في الناتو منذ فترة طويلة، حيث انقسم الجانبان حول سلسلة من القضايا، بما في ذلك المطالبات بالأراضي في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ووصلت الدولتان إلى شفا الحرب ثلاث مرات في نصف القرن الماضي.
-
مصدر في حكومة الدبيبة ينفي لـ "العربية" تسليم عبدالله السنوسي لواشنطنتسريبات وصلت لعائلته من داخل قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس التي يحتجز فيها السنوسي، بأنه قد تم تسليمه بموجب طلب أميركي لحكومة الدبيبة المغرب العربي
-
بوتين يحدد خطط روسيا العسكرية بـ2023.. والكرملين يحذر من "تفاقم" النزاع بأوكرانياالكرملين: تسليم أسلحة أميركية جديدة لأوكرانيا سيؤدي إلى "تفاقم النزاع".. لا نتوقع أن يصبح موقف الرئيس زيلينسكي أكثر إيجابية بعد زيارته لواشنطن العرب والعالم
-
رقص أثناء تلاوة القرآن.. إيقاف قارئ شهير أغضب المصرييننقابة القرّاء ومحفظي القرآن الكريم بمصر أحالت القارئ للنيابة العامة للتحقيق معه فيما صدر عنه مصر