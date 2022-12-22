بوتين: لا نسعى إلى تأجيج الحرب ولم نرفض التفاوض

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده لا تسعى إلى تأجيج الحرب ولكن تسعى لإنهائها.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم إن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وروسيا لم ترفض التفاوض.

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كما أضاف أن تسليم الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.

سنحطم منظومات باتريوت

وأوضح بوتين أن أنظمة "باتريوت" قديمة، ولا تعمل مثل الأنظمة الروسية "إس-300"، مضيفاً "سنحطم منظومات باتريوت وسيحتاج الغرب إلى جلب أسلحة أخرى".

كما أكد أن الولايات المتحدة منخرطة في الصراع بأوكرانيا منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن واشنطن ساعدت في وصول قوميين متطرفين للسلطة في أوكرانيا.

وتابع "الولايات المتحدة ساعدت في وصول قوميين متطرفين للسلطة في أوكرانيا".

أوكرانيا من بدأت الحرب

إلى ذلك، أوضح أن "أوكرانيا هي من بدأت الحرب وأسقطت اتفاقيات السلام"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك خيار سوى إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتابع "روسيا تثق في تحقيق أهدافها بأوكرانيا ولا مجال للتراجع".

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو ستزيد من قدراتها العسكرية بإضافة أسلحة متطورة مع بداية العام، مبيناً أن بلاده طورت أسلحة الجيش الروسي للدفاع وليس الهجوم.

الاقتصاد الروسي تراجع.. لكن لم ينهر

كذلك، قال زعيم الكرملين "إنتاج المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية يقترب من الصفر".

وأضاف "دمرنا كل الأسلحة السوفيتية التي قدمتها دول الناتو لأوكرانيا".

إلى ذلك، أقر الرئيس الروسي بتراجع الاقتصاد الروسي لكنه أكد أنه لم ينهر.