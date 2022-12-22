في خطاب تاريخي بالكونغرس.. زيلينسكي: مساعدة أميركا لنا ليست صدقة

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في خطاب تاريخي ألقاه في واشنطن أمام الكونغرس الأميركي أنّ المساعدة التي تقدّمها الولايات المتّحدة لبلاده للتصدّي للغزو الروسي "ليست صدقة" بل هي "استثمار" في الأمن العالمي.

وقال زيلينسكي مخاطباً أعضاء الكونغرس بمجلسيه "أودّ أن أشكركم، أن أشكركم جزيل الشكر، على المساعدة المالية التي قدّمتموها لنا والتي قد تقرّرون" تقديمها لاحقاً، مؤكّداً أنّ "أموالكم ليست صدقة، إنّها استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية".

مادة اعلانية

وأكد زيلينسكي لأعضاء الكونغرس أن أوروبا أكثر قوة وروسيا فشلت في إخضاع أوكرانيا، مشددا على أن أوكرانيا ستواصل المعركة حتى تحقيق النصر.

وقدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى الكونغرس الأميركي في ختام خطاب تاريخي ألقاه في الكابيتول علماً أوكرانياً جلبه معه من أرض المعركة.

وقال زيلينسكي لأعضاء الكونغرس بمجلسيه إنّ هذا العلم هو هدية من العسكريين الأوكرانيين الذين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت، المدينة التي زارها الثلاثاء عشية أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأت القوات الروسية عمليتها بلاده في 24 فبراير.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وخصوصا (على صعيد) الدفاع الجوي"، فيما شكر له زيلينسكي "الدعم القوي".

وخلال استقبال ضيفه في المكتب البيضوي، في أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الأوكرني منذ العملية العسكرية الروسية على بلاده في فبراير، أكد له بايدن أيضا أنه يدعم تطلع كييف إلى "سلام عادل".

وقال إن الشعب الأوكراني يبقى "مصدر إلهام للعالم".



زيلينسكي في الكونغرس زيلينسكي في الكونغرس

واعتبر بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم "الشتاء سلاحا" ضد المدنيين عبر استهداف شبكات الكهرباء والمياه.

وقال الرئيس الأوكراني الذي ارتدى على عادته سروالا وقميصا عسكريين مع حذاء ثقيل، "شكرا من جانب مواطنينا العاديين لمواطنيكم العاديين، الأميركيين".

وأعرب لبايدن عن "امتنان من إعماق القلب" لدور واشنطن في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت واشنطن خلال زيارة زيلينسكي رزمة جديدة من المساعدة العسكرية تشمل خصوصا منظومة باتريوت للدفاع الجوي.

وألقى الرئيس الأوكراني كلمة أمام الكونغرس الأميركي الذي يستعد للتصويت على مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة تناهز 45 مليار دولار.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "الولايات المتحدة ستقدم منظومات باتريوت للدفاع الجوي لأوكرانيا لأول مرة"، وكشف بلينكن عن "تخصيص 850 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، ومليار دولار لتطوير الدفاعات الجوية".