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People sit at the desk in the office in the 'PMC Wagner Centre', associated with the founder of the Wagner private military group (PMC) Yevgeny Prigozhin, during the official opening of the office block on the National Unity Day, in Saint Petersburg, on November 4, 2022. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP)
شعار مجموعة "فاغنر" الروسية (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

معتقلات للقتال.. جديد خطط "طباخ بوتين" في أوكرانيا

القائد أوضح أن هناك مقاومة للقرار لكنه أكد نيته التغلّب عليها

العربية.نت
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بعدما قامت بالأمر عينه مع الرجال، تستعد مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية في روسيا لتجنيد نساء معتقلات في السجون وإرسالهن للقتال في أوكرانيا.

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فقد صرّح قائد المجموعة يفغيني بريغوجين، بأن قواته تدرس فعلاً زجّ المعتقلات الروسيات للقتال في أوكرانيا، موضحاً أن عملهن لن يقتصر على التمريض أو التشغيل، بل أيضاً ضمن مجموعات تخريب أو فرق قناصة.

وأوضح أن هذه الفكرة كان سبق لها أن جرّبت على نطاق واسع في الماضي.

هناك مقاومة.. وسنتغلب عليها

كما تابع بريغوجين بحسب ما نقلته خدمته الإعلامية على تليغرام، أن قواته تعمل في هذا الاتجاه، موضحاً أن هناك مقاومة لكنه سيتغلب عليها.

أتت تصريحات "طبّاخ بوتين" كما يعرف، إشارة منه على ما يبدو لرماة النخبة من النساء، وهن اللواتي انتسبن لمجموعات المناصرين الذين حاربوا خلال الحرب العالمية الثانية، وكنّ محط تركيز للبروباغندا السوفيتية.

وجاءت وسط معلومات عن أن نساء معتقلات في سجن في مدينة نيجني تاغيل طلبن منه إرسالهن إلى الجبهة الأوكرانية لمساعدة الجيش الروسي.

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يذكر أنه منذ العام 2014، تُتهّم هذه المجموعة بخدمة مصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سرًا، وارتكاب فظائع في عدة مناطق نزاع، وفق "فرانس برس".

وفي أيلول/سبتمبر، أقر يفغيني بريغوجين البالغ من العمر 61 عاماً، بأنه أسّس هذه المجموعة بعد سنوات من النكران وبات ينشط بشكل مكشوف في روسيا، في مؤشر إلى تنامي نفوذه.

بينما يُشتبه في أن مجموعة "فاغنر" قامت خلال الأشهر الأخيرة بتجنيد عدد كبير من المعتقلين في السجون الروسية وإرسالهم للقتال على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، مقابل وعود بخفض محكومياتهم وتقديم رواتب مغرية لهم.

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