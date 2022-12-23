اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف (أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: أحرزنا تقدماً كبيراً في عملية نزع سلاح أوكرانيا

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي أحرز تقدماً في مسألة نزع السلاح من أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف رداً على سؤال ما إذا كان قد تم تحقيق هدف من أهداف العملية العسكرية الروسية، أنه يمكن القول أن هناك تقدما كبيراً على طريق نزع سلاح أوكرانيا.

بوتين: لا نسعى إلى تأجيج الحرب ولم نرفض التفاوض العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين: لا نسعى إلى تأجيج الحرب ولم نرفض التفاوض

كما أوضح المتحدث باسم الكرملين أنه يمكن اعتبار أن الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا، قد تحقق، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي".

"مخزون كييف انتهى"

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في اليوم السابق أن مخزون الأسلحة في نظام كييف قد انتهى تقريبا.

وكان الرئيس الروسي قد أكد أن الأسلحة والذخيرة لدى أوكرانيا ستنفد قريبا، وبالتالي كييف ستعتمد كليا على المساعدات الغربية.

وقال بوتين أيضاً إن الجيش الروسي دمر الكثير من المعدات السوفيتية الصنع التابعة للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، فإن مخزونات الأسلحة المصنوعة في الاتحاد السوفيتي الموجودة لدى الدول الأوروبية (دول حلف وارسو السابق)، والتي يتم نقلها إلى كييف تقترب أيضاً من النفاد.

بطارية صواريخ باتريوت (آيستوك)
بطارية صواريخ باتريوت (آيستوك)

وأضاف أن أن تسليم الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60| بعد القمع والاعتقال والإعدام.. نظام طهران يدعو الفنانين لمهرجان سينمائي الساعة 60| بعد القمع والاعتقال والإعدام.. نظام طهران يدعو الفنانين لمهرجان سينمائي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط