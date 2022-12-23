الكرملين: أحرزنا تقدماً كبيراً في عملية نزع سلاح أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي أحرز تقدماً في مسألة نزع السلاح من أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف رداً على سؤال ما إذا كان قد تم تحقيق هدف من أهداف العملية العسكرية الروسية، أنه يمكن القول أن هناك تقدما كبيراً على طريق نزع سلاح أوكرانيا.

مادة اعلانية

كما أوضح المتحدث باسم الكرملين أنه يمكن اعتبار أن الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا، قد تحقق، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي".

"مخزون كييف انتهى"

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في اليوم السابق أن مخزون الأسلحة في نظام كييف قد انتهى تقريبا.

وكان الرئيس الروسي قد أكد أن الأسلحة والذخيرة لدى أوكرانيا ستنفد قريبا، وبالتالي كييف ستعتمد كليا على المساعدات الغربية.

وقال بوتين أيضاً إن الجيش الروسي دمر الكثير من المعدات السوفيتية الصنع التابعة للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، فإن مخزونات الأسلحة المصنوعة في الاتحاد السوفيتي الموجودة لدى الدول الأوروبية (دول حلف وارسو السابق)، والتي يتم نقلها إلى كييف تقترب أيضاً من النفاد.

وأضاف أن أن تسليم الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.