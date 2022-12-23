كوريا الشمالية تنفي تقارير عن تقديمها ذخائر لروسيا

نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تقارير أفادت بأنها قدمت ذخائر لروسيا، ووصفتها بأنها "لا أساس لها"، ونددت بالولايات المتحدة لتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة إن "التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قدمت ذخائر لروسيا هو أبشع هراء ولا يستحق أي تعليق أو تفسير"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

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وأضاف المتحدث باسم كوريا الشمالية أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم تغير موقفها القائم على المبادئ إزاء قضية 'صفقات الأسلحة'... مع روسيا والتي لم تحدث قط".

كما أوضح أن الولايات المتحدة هي التي "تتسبب في إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا من خلال إمدادها بأنواع مختلفة من الأسلحة الفتاكة".

يذكر أن وسائل إعلام يابانية ذكرت في وقت سابق أن كوريا الشمالية شحنت ذخائر، تشمل قذائف مدفعية، إلى روسيا بواسطة السكك الحديدية الشهر الماضي. وأكد البيت الأبيض اليوم الخميس أن بيونغيانغ سلمت شحنة أسلحة أولية لشركة عسكرية روسية خاصة.

شحنة صواريخ وقذائف

ووفقا للبيت الأبيض، استلمت شركة عسكرية روسية خاصة هي مجموعة فاغنر، شحنة صواريخ وقذائف لقوات المشاة من كوريا الشمالية للمساعدة في تعزيز القوات الروسية في أوكرانيا.

بدوره، نفى يفغيني بريغوجين، مالك فاغنر، ذلك ووصفه بأنه "ثرثرة وتكهنات".

واختبرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من الصواريخ هذا العام، من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات مصمم لبلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة، في تحد للعقوبات الدولية.