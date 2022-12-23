مطلق النار في باريس.. عمره 70 عاماً وله سوابق في القتل

بعدما أعلن مكتب المدعي العام في فرنسا أن مسلحا قتل 3 أشخاص وأصاب أربعة آخرين في هجوم قرب مركز ثقافي كردي في باريس، اليوم الجمعة، كشفت الشرطة تفاصيل عن منفذ الاعتداء.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي الجنسية" وله سوابق في محاولتي قتل.

مادة اعلانية

وأوضح أن الرجل المعتقل "أبيض البشرة" وهو في 69 من عمره، موضحاً أن حصيلة الضحايا ليست نهائية.

سلطات #فرنسا تؤكد اعتقال المسن منفذ هجوم الدائرة العاشرة وسط #باريس الذي تسبب بمقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.. مؤكدة عدم وجود وثائق ثبوتية بحوزته وعمره نحو 70 عاما#العربية pic.twitter.com/jXJLOjmlm8 — العربية (@AlArabiya) December 23, 2022

دوافعه مجهولة

وأضاف أن الرجل "اعتقل مع سلاحه... دوافعه ما زالت مجهولة في الوقت الحالي".

فيما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن منفذ اعتداء باريس هاجم قبل عام مركزا للاجئين.

وحدث إطلاق النار اليوم في شارع دانغيين بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية.

من جانبها، قالت النيابة العامة "فُتح تحقيق في جرائم الاغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

كما أضافت "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته.

دوافع عنصرية

فيما قال مكتب الادعاء في باريس "نبحث في دوافع عنصرية خلف اعتداء الدائرة العاشرة في باريس".

وكان مراسل "العربية/الحدث"، أفاد اليوم أن المشتبه به بإطلاق النار في باريس رجل في العقد السادس، مبيناً أن الحادثة وقعت أمام مركز استقبال لاجئين أكراد في العاصمة الفرنسية.

كما قال إن الشرطة فرضت طوقا أمنيا في شارع دانغيين بالدائرة العاشرة في باريس، مشيرا إلى أن دوافع المهاجم ما زالت مجهولة.