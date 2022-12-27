إسرائيل: السلاح النووي الإيراني هو أكبر تهديد محتمل إقليمياً وعالمياً

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن السلاح النووي الإيراني هو أكبر تهديد محتمل إقليمياً وعالمياً.

وقال اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، إن التصدي لإيران يجب أن يشمل كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط، مضيفاً "جاهزون لتنفيذ أي أوامر للتصدي لنووي إيران".

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نصب صواريخ في سوريا

كما أضاف "أفشلنا محاولات إيران لنصب صواريخ في سوريا، وإنشاء تنظيم أشبه بحزب الله في الجولان".

وتابع "هذا المخطط لم يختف بالكامل ولدينا المزيد مما يجب فعله" في هذا الشأن.

وكانت مصادر "العربية"، أفادت الخميس، أن إسرائيل استهدفت، الأحد الماضي، وحدة جوية لحزب الله في مطار القصير السوري، مشيرة إلى أن الوحدة 127 لحزب الله التي قصفت مسؤولة عن إنتاج مسيّرات في لبنان.

وأضافت المصادر أن مطار القصير السوري تحول إلى مقر أبحاث وتطوير للمسيّرات الإيرانية.

كما أضافت أن إسرائيل شنت غارة أخرى، الاثنين الماضي، على مقر قيادة إيراني في قلب العاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن إيران تستخدم بنية تحتية سورية ومواقع سكنية في دمشق لاستئناف أنشطتها.

مئات الضربات

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية، وأخرى لـ"حزب الله" اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.