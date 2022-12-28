وزير دفاع إسرائيل: قمنا باستعدادات لتوجيه ضربة ضد إيران

قال وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها بيني غانتس إن بلاده طورت قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وتابع في حفل تخرج طيارين من دورة تدريبية في قاعدة حتسريم بجنوب إسرائيل أن بلاده تستعد لاحتمال شن هجوم على إيران، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأربعاء.

مادة اعلانية

كما قال في رسالة للطيارين الجدد إن بعضهم ربما يشارك في ضربة محتملة لإيران.

لن نتردد في ممارسة القوة

من جانبه، قال متحدث حكومي نقلاً عن رئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته يائير لابيد اليوم الأربعاء إن أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي مؤكدا أن بلاده ستتحرك إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ونقل المتحدث أوفير جندلمان عبر حسابه على تويتر عن لابيد قوله في مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو "إسرائيل أقوى من كافة أعدائها. ولن نتردد في ممارسة القوة في سبيل الحفاظ على سلامة مواطنينا".

إسرائيل: لدنيا القوة لمواجهة خطر إيران النووي

أكبر تهديد

جاءت هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن السلاح النووي الإيراني هو أكبر تهديد محتمل إقليمياً وعالمياً.

وقال أمس الثلاثاء، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، "جاهزون لتنفيذ أي أوامر للتصدي لنووي إيران".

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا مراراً على أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وكان بيني غانتس قد أعلن في أغسطس/آب الماضي، أن بلاده يجب أن تستعد لعمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي.