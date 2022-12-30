النصر السعودي يتعاقد رسمياً مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين

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وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقد انضمامه لصفوف فريق النصر السعودي رسميًا، لينضم بداية من شهر يناير 2023، وذلك بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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