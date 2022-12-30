النصر السعودي يتعاقد رسمياً مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين

والدة بيليه.. "أم مثالية" يتخطى عمرها 100 عامًا

كانت والدة الأسطورة البرازيلية بيليه، سيليست، والتي يتخطى عمرها الـ100 عام ولا تزال على قيد الحياة، حاسمة ومؤثرة في مسيرة اللاعب الذي يعتبره الكثيرون ...