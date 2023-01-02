ابقوا في الملاجئ.. كييف: نتعرض لهجوم جوي
السلطات أعلنت حالة التأهّب
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تتعرّض كييف فجر الاثنين لهجوم جوّي، وقد أُعلِنَت فيها حال التأهّب، وفق ما أفادت الإدارة العسكريّة الإقليميّة عبر تطبيق تلغرام.
وتوجّه رئيس الإدارة العسكريّة الإقليميّة سيرغي بوبكو إلى السكّان بالقول "ابقوا في الملاجئ!".
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من جهته، قال رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو إنّ "كلّ خدمات الطوارئ في طريقها" إلى المكان، متحدّثًا عن سماع دويّ انفجارات في أحد أحياء المدينة.
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