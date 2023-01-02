استهدف نقطة تفتيش لطالبان.. "داعش" يتبنى تفجير كابل
أدى انفجار عند مدخل قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأفغانية أمس الأحد إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى
أعلن تنظيم داعش، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم الضخم الذي أدى إلى سقوط 10 قتلى وإصابة آخرين في انفجار بالقرب من مطار العاصمة كابل، استهدف نقطة تفتيش للشرطة.
وأدى انفجار عند مدخل قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأفغانية صباح الأحد إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، حسبما أعلن مسؤول لوكالة فرانس برس.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكور في وقت سابق، إن الانفجار وقع عند بوابة القاعدة القريبة من مطار كابل الدولي، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مضيفاً أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.
والشهر الماضي، أصيب خمسة صينيين على الأقل بجروح عندما اقتحم مسلحون فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابل.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.
وتقول سلطات طالبان إن الوضع الأمني تحسن منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، لكن عشرات الانفجارات والهجمات وقعت، فيما تبنى العديد منها تنظيم داعش.
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