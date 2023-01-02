"قبل سفر الأتراك".. حزب أردوغان يدرس تقديم موعد الانتخابات

قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن الحزب، الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، يفكر في إجراء "تغيير طفيف" في موعد الانتخابات المقررة في منتصف يونيو حزيران المقبل.

"تقديم الموعد قليلا"

وردا على سؤال بخصوص إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، قال المتحدث باسم الحزب عمر جيليك في مؤتمر صحافي "نريد إجراء الانتخابات في 18 يونيو... لكن بما أن هذا الموعد يتزامن مع موسم العطلة الصيفية، حيث يسافر الناس فإننا نبحث تقديم الموعد قليلا".

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"ليست انتخابات مبكرة"

كما أوضح: "تغيير الموعد لن يصل إلى حد الانتخابات المبكرة.. لم يتخذ المجلس الأعلى للحزب قرارا نهائيا بعد. إننا نبحث الأمر".

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ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا في 18 يونيو حزيران. وقال أردوغان في وقت سابق إن الانتخابات ستجرى في ذلك الشهر.

منافس أردوغان!

إلى هذا، يبرز أردوغان، منذ أشهر، كمرشح رئاسي عن تحالف حزبه مع حزب "الحركة القومية" (تحالف الجمهور)، بينما لا تزال أحزاب المعارضة، وحتى الآن، لم تعلن عن هوية المنافس.

ويحكم "حزب العدالة والتنمية" الجمهورية التركية منذ 20 عاما ودون انقطاع، بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2002 لأول مرة، فيما ستجري الانتخابات المرتقبة على مستوى البلاد في يونيو 2023، حيث سيختار الناخبون "اسم الرئيس"، وكذلك جميع أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 600.