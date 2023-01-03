زيلينسكي يحذر من هجوم روسي كبير بمسيرات إيرانية الصنع

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن كييف حصلت على معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لهجوم كبير باستخدام طائرات شاهد بدون طيار الإيرانية.

وفي خطاب ألقاه ليل الاثنين، حذر زيلينسكي من أنه في اليومين اللذين أعقبا استقبال العالم في عام 2023 أوقفت أوكرانيا أكثر من 80 غارة بطائرات بدون طيار. وقال "لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لهجوم مطول بالطائرات بدون طيار".

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وقال زيلينسكي إن روسيا تتطلع إلى استنفاد "شعبنا، ودفاعنا الجوي، وقطاع الطاقة لدينا" من خلال قصف البلاد باستمرار بضربات جوية وهي استراتيجية تستخدمها موسكو منذ شهور، لكنها تصاعدت مع حلول فصل الشتاء".

انقطاع التيار الكهربائي

وقال مخاطبا الطيارين الأوكرانيين والمسؤولين عن الدفاع الجوي "الآن هو الوقت الذي يجب أن يكون فيه كل من يشارك في حماية السماء منتبهًا بشكل خاص". وتابع: "مهمتنا هي أن نمنح أوكرانيا نجاحات كل يوم بإسقاط الطائرات والصواريخ ومنح الحد الأدنى من انقطاع التيار الكهربائي".

ونفت موسكو وطهران أي شراكة في مجال الطائرات بدون طيار أو استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا على الرغم من الأدلة التي قدمتها كييف وبدعم من مسؤولي الدفاع الغربيين.

وحث زيلينسكي قواته على الخطوط الأمامية، لا سيما تلك التي تقاتل في مناطق مثل باخموت (التي شهدت حربًا برية مكثفة لعدة أشهر) على الاستمرار في الصمود وسط ظروف الشتاء القاسية، والتي من المحتمل أن تبطئ القتال في مناطق أخرى مثل خيرسون.

وقال "بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر الآن، يجب أن نتحمله. حتى يكون الأمر أسهل في نهاية هذا الشتاء".





وشوهدت أجزاء من الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع والتي استخدمتها روسيا ضد أوكرانيا، خلال إحاطة إعلامية لقوات الأمن والدفاع الأوكرانية في كييف في 15 ديسمبر.

وعقد ممثلو قوات الأمن والدفاع الأوكرانية إيجازًا صحافيا حول الوضع بشأن الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الأمني في أوكرانيا.



وواصلت القوات الأوكرانية دفع خطوط المعركة باتجاه الشرق في مناطق مثل دونيتسك، وبدأ القتال يتصاعد في منطقة دونباس حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا منذ عام 2014.



وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني هذا الأسبوع عن تحرير القوات الأوكرانية 40% من الأراضي التي احتلتها روسيا بعد غزوها.

وقال زالوجني إن موسكو فقدت ما يقرب من 28% من أراضيها في المناطق التي لا تزال فيها القوات الروسية.