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تعبيرية

بسبب انتهاكاتها.. سيول تهدد بيونغ يانغ بتعليق الاتفاق العسكري

يون أمر بتدشين وحدة شاملة للطائرات المسيرة تقوم بمهام متعددة منها المراقبة والاستطلاع

سيول - رويترز
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قالت السكرتيرة الصحفية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إن يون قال اليوم الأربعاء إنه سيدرس تعليق الاتفاق العسكري المبرم بين الكوريتين في عام 2018 إذا انتهكت كوريا الشمالية مجالها الجوي مرة أخرى.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن يون أدلى بالتعليق بعدما تم إطلاعه على الإجراءات المضادة لطائرات كوريا الشمالية المسيرة التي عبرت إلى الجنوب الأسبوع الماضي، داعيا إلى بناء "قدرة رد ساحقة تتجاوز حدود التناسب".

والعلاقات بين الكوريتين متوترة منذ عقود، لكنها ازدادت توترا منذ أن تولى يون منصبه في مايو أيار متعهدا باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ.

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وانتقد يون طريقة تعامل الجيش مع حادثة الطائرات المسيرة، وألقى باللوم جزئيا على اعتماد الإدارة السابقة على اتفاق 2018 الذي يحظر الأنشطة العدائية في المناطق الحدودية. ودعا يون الجيش إلى الاستعداد للرد.

وقالت يونهاب إن يون أمر وزير الدفاع بتدشين وحدة شاملة للطائرات المسيرة تقوم بمهام متعددة، بما يشمل المراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية، وإنشاء منظومة لإنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الصغيرة التي يصعب اكتشافها خلال العام. وذلك نقلا عن سكرتيرته الصحفية كيم أون هاي.

ونقلت يونهاب عن كيم قولها "دعا أيضا إلى تسريع عمليات التطوير لإنتاج طائرات مسيرة لا يرصدها الرادار هذا العام والإسراع بإنشاء نظام مضاد للطائرات المسيرة".

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