أردوغان: قد ألتقي الأسد من أجل السلام في المنطقة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار جهود من أجل السلام، وذلك بعد أعلى المحادثات المعلنة مستوى بين أنقرة وحكومة دمشق منذ بدء الأزمة السورية في 2011.

لقاء وزراء الخارجية

وأضاف أردوغان خلال كلمة بأنقرة أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي.

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وأضاف أيضا أنه سيتحدث إلى رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي لبحث مسألة ممر للحبوب والأسمدة في البحر الأسود، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

"إذا كانت الظروف مناسبة"

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال الأسبوع الماضي، إنه من الممكن عقد لقاء بين أردوغان والأسد إذا كانت الظروف مناسبة، وذلك بعد التطورات الإيجابية في هذه المرحلة، من خلال المحادثات بين الوزراء ورؤساء الاستخبارات، في كل من تركيا وسوريا، فمن الممكن عقد لقاء بين القادة إذا تهيأت الظروف المناسبة.

تفاصيل جديدة حول نتائج مباحثات وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا في موسكو

كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، في تصريحات الأحد الماضي، أن الخطوة المقبلة بعد اجتماع موسكو، الذي عقد الأربعاء قبل الماضي، وضم وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، ستكون عقد اجتماع لوزراء الخارجية.

لم يحدد مكان انعقاد اللقاء

وحدد شاووش أوغلو، عقب اتصال هاتفي مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، مساء السبت، موعد لقاء وزراء الخارجية، قائلاً: "إن الاجتماع الوزاري الثاني، سيعقد في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي"، مضيفاً: "لم نقرر بعد أين سنعقد اللقاء، ومن الممكن أن يتم في بلد ثالث، وتم طرح أسماء بعض الدول خلال المحادثة مع لافروف".

ورفض الكشف عن أسماء تلك الدول، قائلاً إنه سيتم الإفصاح عن ذلك لاحقاً عندما يتم تحديدها؛ لأن هناك بدائل عدة مقترحة في هذا الصدد. وأضاف: "الاجتماع قد يعقد في روسيا أو في بلد ثالث".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن التطبيع مع دولة ما يتطلب عقد لقاءات عدة وليس عقد لقاء واحد فقط، وإلا فلن يكون ممكناً إحراز تقدم.