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من موقع الحادث

السيارة تفحمت.. وفاة 3 شباب بحادث مروع في الأردن

المتوفون هم جهاد أبو زيد، حمزه الحساسنة، وأحمد جرمان وهم من سكان محافظة الزرقاء

الأردن - محمد ساهر الطراونة
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ما زالت حوادث السير تحصد أرواح الشباب في الأردن، حيث توفي 3 شباب بحادث مروع في محافظة الزرقاء ليرفع حصيلة الوفيات بحوادث السير منذ بداية عام 2023 إلى 8 وفيات وأكثر من 20 إصابة.

مصدر أمني أردني قال لـ"العربية.نت" إن حادث سير مروع وقع ليلة الأربعاء الخميس، تسبب بوفاة 3 أشخاص وعدد من الإصابات في منطقة الخربة السمراء في لواء الهاشمية التابعة لمحافظة الزرقاء حيث أسعفت الإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

جهاد أبو زيد
جهاد أبو زيد

كما نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص آخرين نتيجة تفحم المركبة، حيث تواجد رجال الدفاع المدني الأردني على الفور في مكان الحادث.

سرعة.. وتغيير مفاجئ

بدوره، قال مندوبا الإدارات المرورية من مرتبات السير والدوريات الخارجية، إن تجاوز السرعة المقررة وتغيير المسار بشكل مفاجئ، تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة الزرقاء.

وأكدت المصادر لـ"العربية.نت" أن المتوفون هم جهاد أبو زيد، حمزه الحساسنة، وأحمد جرمان وهم من سكان محافظة الزرقاء.

ورثى أصدقاء الشباب الثلاثة المتوفين، بكلمات محزنة، معبرين عن حزنهم وصدمتهم جراء الحادثة المفجعة.

حمزة الحساسنة
من 2
  • حمزة الحساسنة
  • أحمد الجرمان
(2 صور)
حمزة الحساسنة
حمزة الحساسنة
أحمد الجرمان
أحمد الجرمان


8 وفيات منذ بدء العام

وكانت الوفاة الأولى للناشط الاجتماعي عماد عليان، وصديقه عيسى جرادات إثر حادث سير وقع في محافظة جرش ويعد هذا الحادث هو الأول في عام 2023.

أحدهما ناشط اجتماعي.. وفاة شابين أردنيين بحادث سير في بداية 2023 العرب والعالم أحدهما ناشط اجتماعي.. وفاة شابين أردنيين بحادث سير في بداية 2023

أما الوفاة الثانية كانت لرئيس بلدية باب عمان في جرش عامر الزبون في اليوم الثاني من العام، بحادث مروع على جسر البقعة.

فيما توفي شخص وأصيب 4 آخرون إثر تدهور سرفيس على طريق اربد - عمان بالقرب من جامعه أربد الأهلية أمس الأربعاء.

وتوفي سائق دراجة بالقرب من الدوار السابع في العاصمة عمان إثر حادث اصطدام بمركبة .

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