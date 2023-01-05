لمدة 36 ساعة.. روسيا تعلن عن هدنة في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن هدنة في أوكرانيا من الساعة 1200 (بتوقيت موسكو) يوم 6 يناير إلى الساعة 2400 يوم 7 يناير، وفق ما أعلنه الكرملين، بناء على طلب الزعيم الروسي البطريرك كيريل.

وقال بوتين، وفق ما جاء في بيان صادر عن الكرملين "استجابة لدعوة قداسة البطريرك كيريل، أوجه إلى وزير الدفاع الروسي بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 12,00 (09,00 ت.غ) في السادس من كانون الثاني/يناير هذه السنة حتى الساعة 24,00 (21,00 ت.غ) في السابع من كانون الثاني/يناير".

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وفق المذهب الأرثوذكسي

كما ذكر البيان، أن روسيا تطالب أوكرانيا بإعلان وقف لإطلاق النار والسماح للناس بحضور القداديس عشية عيد الميلاد ويومه، وفق المذهب الأرثوذكسي.

وسيتعين على القوات الروسية، وفق هذه التعليمات، وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، دعا بطريرك موسكو كيريل، إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح.

ويحتفل الكثير من المسيحيين الأرثوذكس، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في روسيا وأوكرانيا، بعيد الميلاد في السادس والسابع من يناير كانون الثاني.

وفي وقت سابق اليوم، ضغط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بوتين خلال اتصال بينهما لإعلان وقف لإطلاق النار "من طرف واحد" في أوكرانيا.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية انطلقت في أراضي الجارة الغربية في فبراير الماضي، ومستمرة حتى اليوم.