حتى نهاية يوم 7 يناير.. هدنة بوتين في أوكرانيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانب واحد، في الأراضي الأوكرانية، حيز التنفيذ، اليوم الجمعة.

وأضافت القناة الأولى الروسية "اعتبارا من ظهر اليوم، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على طول خط التماس سيستمر حتى نهاية 7 يناير".

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إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن لا أصوات انفجارات أو قذائف في دونيتسك مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.

كما أشار إلى وجود تعزيزات لمواقع تمركز الجيش الأوكراني على الحدود مع بيلاروسيا.

وقف إطلاق النار

وكان بوتين قال وفق ما جاء في بيان صادر عن الكرملين "استجابة لدعوة قداسة البطريرك كيريل، أوجه إلى وزير الدفاع الروسي بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 12,00 (09,00 ت.غ) في السادس من كانون الثاني/يناير هذه السنة حتى الساعة 24,00 (21,00 ت.غ) في السابع من كانون الثاني/يناير".

كما ذكر البيان أن روسيا تطالب أوكرانيا بإعلان وقف لإطلاق النار والسماح للناس بحضور القداديس عشية عيد الميلاد ويومه، وفق المذهب الأرثوذكسي.

كييف تصف الهدنة بـ"النفاق"

في المقابل، قال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك "إن الهدنة المؤقتة مع روسيا يمكن أن تتم فقط إذا غادرت الأراضي التي سيطرت عليها"، واصفاً الهدنة بأنها "نفاق".

واشترط مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني عبر تغريدة نشرها في "تويتر"، انسحابا روسيا من أراضي بلاده لقبول الهدنة الروسية، مضيفاً "لسنا من يقوم بالهجوم على دولة للموافقة على هدنة".

يذكر أن هذه أول هدنة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أراضي الجارة الغربية في فبراير الماضي.