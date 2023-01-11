داعش يتبنى الهجوم الانتحاري قرب الخارجية الأفغانية في كابل

أعلن تنظيم داعش، مساء الأربعاء، تبنيه التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابل.

وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي عبر تطبيق تيليغرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع خارج وزارة الخارجية الأفغانية.

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وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في تفجير قرب وزارة الخارجية في كابل.

وقال الناطق باسم شرطة كابل خالد زدران "حصل انفجار اليوم (الأربعاء) على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية نتج عنه مقتل خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح".

فجر نفسه

وكانت مصادر" العربية"، قد أفادت في وقت سابق بأن هجوما انتحاريا وقع عند مغادرة الموظفين مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية.

وأضافت المصادر أن الانتحاري حاول دخول مبنى الخارجية، لكن أمن الوزارة تصدى له ليفجر نفسه في الحال.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات، وقتل فيها المئات، وتبنّى تنظيم داعش العديد من تلك التفجيرات.