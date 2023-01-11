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مشاهد من أوكرانيا - عناصر من الجيش الأوكراني 2
روسيا و أوكرانيا

مسؤولة روسية: كييف وموسكو تتفقان على تبادل أسرى

دبي - العربية.نت
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قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الأربعاء، بعد اجتماعها مع نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل 40 أسير حرب من كل طرف.

والتقت موسكالكوفا مع لوبينتس على هامش مؤتمر دولي في أنقرة. وأظهرتهما صور وهما يجلسان على جانبي طاولة.

في تبادل أسرى مع روسيا.. الإفراج عن 64 أوكرانياً وأميركي أميركا روسيا و أوكرانيا في تبادل أسرى مع روسيا.. الإفراج عن 64 أوكرانياً وأميركي

وقالت موسكالكوفا للصحافيين "من المهم للغاية أن يتخذ أمناء المظالم في أوكرانيا وروسيا، في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية (بين البلدين)، إجراءات ملموسة لمساعدة الناس".

عمليات تبادل سابقة

وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى منذ بدء الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر كان أحدثها يوم الأحد. وشملت عمليات التبادل مئات الأسرى لدى كل منهما.

وفي ظهور صحافي منفصل، قال لوبينتس إن التبادل الذي تم الاتفاق عليه اليوم الأربعاء يأتي ضمن ترتيب أوسع يتبادل بموجبه الجانبان الأسرى بصفة دورية، لكنه شدد على أنهما لم يوقعا أي اتفاقيات رسمية.

وأضاف "لن نوقع أي اتفاقيات، لكن يوجد اتصال مباشر بين أمين المظالم الأوكراني وأمين المظالم في الاتحاد الروسي".

ومضى قائلا إن الجانب الأوكراني عبر، من بين أمور أخرى، عن مخاوفه بشأن الانتهاكات الروسية المزعومة لاتفاقية جنيف في معاملته لأسرى الحرب الأوكرانيين.

جنود مفقودون

وفي وقت سابق، قالت موسكالكوفا عبر تطبيق تليغرام إنها ولوبينتس ناقشا قضية الجنود المفقودين من الجانبين، وقضايا إنسانية مدنية.

وقالت إنها طلبت من لوبينتس مساعدة المواطنين الأوكرانيين الذين يرغبون في زيارة أقارب لهم في روسيا.

ومن المتوقع أن يتوجها في وقت لاحق لزيارة القصر الرئاسي التركي، حيث كان من المقرر أن يلقي الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة أمام المؤتمر.

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