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FILE Russian opposition leader Alexei Navalny is seen on a TV screen, as he appears in a video link provided by the Russian Federal Penitentiary Service in a courtroom of the Second Cassation Court of General Jurisdiction in Moscow, Russia, Tuesday, Oct. 18, 2022. Imprisoned Russian opposition leader Alexei Navalny has been transferred to a one-man cell, according to a post on his social media account. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)
نافالني يشارك عبر الفيديو من سجنه بإحدى جلسات محاكمته في أكتوبر الماضي
روسيا و بوتين

ألمانيا تطالب روسيا بتوفير رعاية طبية فورية للمعارض نافالني

معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني أكد أنه مريض ومحروم من الرعاية في سجنه بروسيا

العربية.نت
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طالبت ألمانيا اليوم الجمعة بتوفير رعاية طبية سريعة لمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني الذي أكد أنه مريض ومحروم من الرعاية في سجنه بروسيا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان إن نافالني "بحاجة ماسة للمساعدة الطبية كما أشار العديد من الأطباء الروس. ندعو السلطات الروسية لتوفير ذلك فوراً وبشكل تام".

وكان نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد الأربعاء أنه مصاب بعوارض إنفلونزا ومنها الحمى، لكنه لا يزال في زنزانة في سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشددة قرب موسكو ومحروم من أدوية أساسية.

وجدّدت برلين الدعوة لإطلاق سراح نافالني معتبرة أن سجنه يستند إلى "حكم قائم على دوافع سياسية".

السجن حيث يقبع نافالني
السجن حيث يقبع نافالني
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ويقبع نافالني (46 عاما) منذ عامين في سجن على أطراف بلدة فلاديمير، على بعد 230 كلم شرق موسكو، بعد إدانته بتهمة "الاحتيال"، التي يعتبرها محاولة لإسكاته.

وأوقف نافالني في روسيا في يناير 2021، لدى عودته إلى البلاد بعدما تعرّض لمحاولة تسميم خطيرة، اتهم الكرملين بالوقوف خلفها. وتلقى علاجا في برلين واتهم بوتين بالوقوف وراء التسميم.

ووقّع حوالى 500 طبيب روسي عريضة نُشرت على فيسبوك، مطالبين بوتين بتوفير الرعاية المناسبة لنافالني ووضع حد "للانتهاكات" التي تستهدفه.

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