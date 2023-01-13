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صورة متداولة للانفجار على مواقع التواصل

ارتفعت ألسنة اللهب 50 متراً.. انفجار خط لأنابيب الغاز في ليتوانيا

الشركة المشغلة لخط الغاز: لا ضحايا في حادث انفجار خط الغاز في ليتوانيا ووقف الضخ مؤقتا

العربية.نت، وكالات
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قالت شركة "أمبر غريد" المشغلة لنقل الغاز في ليتوانيا لوكالة "رويترز" إن انفجارا ضخما أصاب خط أنابيب غاز يربط بين ليتوانيا ولاتفيا يوم الجمعة حيث بلغ ارتفاع أعمدة اللهب منه 50 متراً، ولم يتم تسجيل سقوط ضحايا..

وأظهر مقطع فيديو نشرته فضائيات ليتوانية اندلاع حريق في موقع الانفجار في مقاطعة بانيفيزيس بشمال ليتوانيا.

وأفادت قناة LRT العامة في ليتوانيا أن ألسنة اللهب ارتفعت نحو 50 مترًا (160 قدمًا) في الهواء ويمكن رؤيتها على مسافة لا تقل عن 17 كيلومترًا (11 ميلًا).

ونقلت القناة عن الشرطة المحلية بيانها "أبلغت شرطة منطقة بانيفيجسكي بعد ظهر اليوم عن وقوع انفجار في خط أنابيب غاز في قرية باسفالسكي بمنطقة فينكيمو".

وأفاد البيان بأن ارتفاع أعمدة اللهب المفتوح بلغت 50 مترا، في حين أشارت المعطيات الأولية لعدم تسجيل إصابات".

وأكد جينتوتاس جيغوزينسكاس، عمدة منطقة باسفالسكي، في مداخلة مع راديو LRT، أن "خط أنابيب غاز الضغط العالي" انفجر بالقرب من طريق باسفالسكي -سياولياي السريع.

وقال عمدة باسفالسكي إن الشعلة تصل إلى ارتفاع كبير، ولا توجد مبان سكنية قريبة، لكن لا أحد يعرف، وفقا للقواعد، لأي مسافة يتوجب إجلاء السكان.

وأضاف جيجوزينسكاس: "تعمل خدمات الطوارئ، ويتم حاليا استخدام مسارات مرور التفافية، لإبعاد المواطنين عن مكان الحادث".

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