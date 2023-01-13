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Kazakh former President Nursultan Nazarbayev walks out of a voting booth at a polling station during presidential elections in Astana, Kazakhstan, November 20, 2022. REUTERS/Turar Kazangapov TPX IMAGES OF THE DAY
الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف خلال انتخابات في نوفمبر الماضي
كازاخستان

كازاخستان تجرّد "زعيم الأمة" من لقبه وتسحب الحصانة عن أسرته

الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف كان قد نصب نفسه زعيماً للأمة خلال العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم

آستانا - رويترز
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ألغى البرلمان في كازاخستان، اليوم الجمعة، قانوناً كان يمنح عائلة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف حصانة من الملاحقة القضائية، بالإضافة إلى تجريده من مكانته كزعيم للأمة.

وأدار نزارباييف (82 عاماً) الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى بين عامي 1989 و2019، ونصب نفسه زعيماً للأمة خلال العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم. واحتفظ في البداية بسلطات واسعة عندما تنحى ورشح حليفه المقرب قاسم جومارت توكاييف خلفاً له.

الرئيس الكازاخستاني الحالي قاسم جومارت توكاييف
الرئيس الكازاخستاني الحالي قاسم جومارت توكاييف

لكن بدا أن خلافاً دب بين الاثنين في أوائل العام الماضي وسط احتجاجات عنيفة في أنحاء الجمهورية السوفيتية السابقة، والتي قال توكاييف إنها جزء من محاولة انقلاب. وقُتل 238 شخصاً مع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين، الذين استولوا على مبان حكومية في عدة مدن وأضرموا فيها النيران، وقوات الأمن.

ثم تولى توكاييف منصب رئيس مجلس الأمن القوي بدلاً من نزارباييف. وبعد انتهاء العنف، أشرف على إقالة عدد من أقارب نزارباييف وحلفائه من مناصب عليا في القطاع العام.

وألقي القبض على بعضهم، مثل خيرت ساتيبالدي ابن شقيق نزارباييف، ووجهت إليهم تهم اختلاس أموال عامة أو مبالغ من شركات تديرها الدولة.

من جلسة البرلمان الكازاخستاني اليوم
من جلسة البرلمان الكازاخستاني اليوم
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ومع ذلك، فإن أقارب الرئيس السابق من الدرجة الأولى يتمتعون حتى الآن بحصانة قانونية بفضل قانون منحه أيضاً لقب الزعيم الوطني، ويحصل بموجبه على مخصصات مالية وفريق أمني لحمايته على حساب الدولة.

واستناداً إلى "التحول السياسي" الذي أطلقه توكاييف، وبدعم من الإصلاح الدستوري العام الماضي، صوت المشرعون، اليوم الجمعة، لصالح إلغاء القانون، وهي خطوة ستسمح للدولة، على سبيل المثال، بتجميد أصول أفراد عائلة نزارباييف إذا اشتبه في ارتكابهم جرائم.

لكن نزارباييف نفسه سيحتفظ بالحصانة من المحاكمة وفقاً للدستور.

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