زيلينسكي: مقتل 25 شخصا جراء القصف الروسي في دنيبرو

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 25 شخصاً بينهم طفل واحد، في الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف مبنى في مدينة دنيبرو أمس السبت.

وأضاف في منشور على فيسبوك اليوم الأحد، أنه تم إنقاذ 39 شخصاً حتى الآن، من بينهم 6 أطفال، مشيراً إلى إصابة 73 شخصاً بينهم 13 طفلا.

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من جهته، قال مراسل العربية إن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المبنى الذي استهدف في دنيبرو.

وتعرض المبنى الواقع في مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا لدمار جزئي جراء موجة هجمات شنتها روسيا أمس السبت وكانت الأكبر في أسبوعين.

وفي ساحة المعركة، لا يزال القتال يتركز حول بلدتي سوليدار وباخموت في منطقة دونباس في الشرق.

ضربات جوية وصاروخية

وفي بيانها اليوم الأحد بشأن هجمات اليوم السابق، لم تشر وزارة الدفاع الروسية إلى استهداف دنيبرو بشكل محدد.

وقالت "تمت إصابة جميع الأهداف، وإنجاز مهام الضربة".

وأعلنت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا اليوم الأحد أن روسيا شنت ثلاث ضربات جوية و57 ضربة صاروخية ونفذت 69 هجوما بالأسلحة الثقيلة أمس السبت. وأسقطت القوات الأوكرانية 26 صاروخا.





وأصابت ضربات أمس السبت مرافق بنية تحتية حيوية في كييف ومناطق أخرى. وحذر مسؤولون من أن هذا سيقلص إمدادات الكهرباء للعاصمة ومناطق واسعة من البلاد خلال الأيام القليلة القادمة.

ووقع هجوم السبت في وقت تدرس فيه قوى غربية إرسال دبابات قتالية إلى كييف، كما أنه يأتي قبل اجتماع لحلفاء أوكرانيا في رامشتاين بألمانيا الجمعة المقبلة إذ ستعلن الحكومات عن أحدث تعهداتها فيما يتعلق بالدعم العسكري.