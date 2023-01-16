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روسيا و أوكرانيا

لأول مرة.. روسيا تنتج رؤوساً نووية لطوربيد يوم القيامة

موسكو: صُنعت أولى ذخائر بوسيدون وستتسلمها غواصة بيلجورود في المستقبل القريب

العربية.نت ووكالات
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أفادت وكالة "تاس" للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر دفاعي لم تحدده بأن روسيا أنتجت أول رؤوس حربية نووية لتزود بها طوربيد بوسيدون الفائق (يوم القيامة) لاستخدامه في غواصة بيلجورود النووية.

ونقلت "تاس" عن المصدر قوله "صُنعت أولى ذخائر بوسيدون وستتسلمها غواصة بيلجورود في المستقبل القريب".

طوربيد بوسيدون

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة عما سيُعرف باسم طوربيد بوسيدون في عام 2018، قائلا إنه نوع جديد تماما من الأسلحة النووية الاستراتيجية مزود بمصدر طاقة نووية خاص بها.

قدراته

وفي كلمته في عام 2018، قال بوتين إن مدى الصاروخ غير محدود وبوسعه العمل في أقصى الأعماق بأضعاف سرعة أي غواصة أو صواريخ أخرى.

وقال بوتين "صوته منخفض للغاية وقدرته عالية على المناورة ولا يستطيع العدو تدميره عمليا. لا سلاح في العالم اليوم يمكنه التصدي له".

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