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Russian Foreign Minister Sergei Lavrov holds his annual news conference in Moscow, Russia, January 18, 2023. REUTERS/Shamil Zhumatov
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
روسيا و أوكرانيا

روسيا: الناتو يحاربنا عبر أوكرانيا.. ولا مقترحات جادة للسلام

لافروف: أفكار زيلينسكي بشأن السلام في أوكرانيا غير مقبولة ولا يمكن إجراء محادثات معه

العربية.نت
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.

وقال لافروف إن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جادة، مضيفاً أن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.

وجدد الوزير الروسي التأكيد على أن موسكو مستعدة للنظر في أي مفاوضات "جادة" من الغرب بشأن أوكرانيا، لكنه قال "لا جديد حتى الآن". وشدد على أنه "لا يمكن إجراء محادثات" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في موسكو، دعا لافروف حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجدداً إلى إزالة بنيته التحتية العسكرية من أوكرانيا والدول الأخرى القريبة من حدود روسيا.

الجيش الأوكراني في دونيتسك
الجيش الأوكراني في دونيتسك

واعتبر لافروف أن حلف "الناتو" يحارب بلاده عبر أوكرانيا، مضيفاً "لا ينبغي أن يكون في أوكرانيا بنية تحتية عسكرية تشكل تهديداً لروسيا أو تضطهد المواطنين المتحدثين باللغة الروسية".

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في سياق متصل، قال لافروف إن الاتحاد الأوروبي أصبح "خاضعاً بشكل كامل للإملاءات الأميركية". وأكد أن "إعلان التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو يضع أوروبا بشكل مباشر رهناً لحلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة "الإعداد الأميركي لحرب هجينة ضد روسيا، مضيفاً أن "الولايات المتحدة انشأت تحالفاً بهدف إرساء "الحل النهائي للقضية الروسية"، أي لتعريض روسيا لهزيمة استراتيجية".

كما رأى لافروف أن "أحجام الدعم لأوكرانيا تشير إلى أن الغرب وضع الكثير في الحرب مع روسيا".

من ناحية أخرى، اعتبر لافروف أن "الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

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