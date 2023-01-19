أوكرانيا للغرب: سلمونا الدبابات سريعا ولا تخافوا من بوتين

كررت أوكرانيا، الخميس، مطالبتها حلفاءها الغربيين بتزويدها بدبابات و"التوقف" عن الخوف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك في ظل تردد بعض القادة الذين يخشون تصعيدا مع موسكو.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر "ليس هناك محظورات. من واشنطن إلى لندن، من باريس إلى وارسو، يقولون أمرا واحدا: أوكرانيا تحتاج إلى دبابات. إنه المفتاح لوضع حد للحرب. حان وقت التوقف عن الارتجاف أمام بوتين واجتياز المرحلة الأخيرة".

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"لا وقت للتردد"

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد انتقد تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة من صنعها، عشية اجتماع مهم لمجموعة الاتصال الأوكرانية في رامشتاين في ألمانيا لتنسيق تقديم المزيد من المساعدة لكييف.

وقال زيلينسكي عبر الفيديو خلال مأدبة فطور على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا "هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها أو نقارن. كأن يقول أحدهم: سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر".

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وكان الرئيس الأوكراني يشير إلى تقارير إعلامية تفيد بأنّ برلين لن تمنح أوكرانيا دبابات ثقيلة إلّا في حال أرسلت الولايات المتحدة دبابات "إبرامز".

"صيانة وتدريب"

غير أنّ واشنطن ليست مستعدّة لتزويد أوكرانيا هذه الدبابات القتالية القوية، حسبما أكد الأربعاء مسؤول كبير في البنتاغون، مبرّراً هذا الرفض بمسائل تتعلّق بالصيانة والتدريب، من دون أن يستبعد تغيير الموقف الأميركي في هذا الشأن في المستقبل.

في السياق ذاته، وجّه وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا في بيان مشترك "نداء إلى كلّ الدول الشريكة التي سبق وقدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكانية، ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير". وذكر الوزيران في البيان 12 دولة.