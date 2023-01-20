أردوغان يكرر عرضه الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

كرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عرضه الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، وفق الرئاسة التركية.

كما قدم أيضاً تعازيه في من لقوا حتفهم في سقوط طائرة هليكوبتر في أوكرانيا، الأربعاء، بحسب رويترز.

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موسكو منفتحة على الحوار

يشار إلى أنه في 5 يناير الحالي أبلغ الرئيس التركي نظيره الأوكراني في مكالمة هاتفية باستعداد أنقرة لتولي مهام الوساطة في سبيل الوصول إلى سلام دائم بين موسكو وكييف.

أتى ذلك بعد أن أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 يناير أيضاً، أن موسكو منفتحة على الحوار مع أوكرانيا بشرط أن تقبل كييف "الوقائع الجديدة على الأرض"، عقب العملية العسكرية الروسية.

وخلال مكالمة هاتفية مع أردوغان، الذي دعا إلى هدنة في أوكرانيا، كرر بوتين أن "روسيا منفتحة على الحوار الجاد بشرط أن تمتثل السلطات في كييف للمطالب المعروفة والتي تم التعبير عنها مراراً، وتأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض"، وفق بيان صادر عن الكرملين.

"دور تدميري"

كما أضاف البيان حينها أن "الجانب الروسي شدد على الدور التدميري للدول الغربية بتقديمها أسلحة ومعدات عسكرية لنظام كييف وتزويده بمعلومات وأهداف عملياتية".

كذلك، ناقش الرئيسان تنفيذ اتفاق الحبوب لرفع الحظر عن شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال الكرملين إن الزعيمين بحثا "رفع الحظر عن إمدادات الغذاء والأسمدة من روسيا" وضرورة "إزالة كل الحواجز أمام الصادرات الروسية"، بحسب فرانس برس.

"رؤية لحل عادل"

بدورها أعلنت الرئاسة التركية وقتها أن أردوغان أبلغ بوتين بأن جهود السلام في النزاع الروسي الأوكراني يجب أن يدعمها وقف إطلاق نار أحادي الجانب و"رؤية لحل عادل".

وأضافت في بيان لنص المكالمة أن "الرئيس أردوغان قال إن دعوات السلام والتفاوض يجب أن يدعمها وقف إطلاق نار أحادي الجانب ورؤية لسلام عادل".

كما لفتت إلى أن أردوغان ذكر بوتين بالنتائج الإيجابية لاتفاق ممر الحبوب.

دور الوسيط

يذكر أن أردوغان وبوتين تحدثا عدة مرات منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير الفائت.

كذلك لعبت تركيا دور الوسيط مع الأمم المتحدة لإبرام اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود.