وزير الدفاع الألماني: لا نرفض تزويد كييف بدبابات ليوبارد

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن بلاده مستعدة لإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا حال توصل الحلفاء إلى قرار.

وخلال تصريحات عقب اجتماع لوزراء دفاع حلف الناتو في قاعدة رامشتاين بألمانيا، استبعد بيستوريوس تحديد موعد بشأن التوصل لقرار بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات عقب اجتماع الحلفاء، معتبرا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن ألمانيا ترفض تزويد كييف بليوبارد.

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في السياق ذاته أكد أن برلين لن ترفض إرسال أي دولة لدبابات ليوبارد لأوكرانيا، مشيرا إلى التزام بلاده بتزويد كييف بـ40 دبابة من طراز "ماردر".

وشدد وزير الدفاع الألماني على أن الأولوية في الوقت الراهن هي إرسال منظومات دفاع جوي لأوكرانيا، موضحا أن برلين قدمت مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 3.3 مليار يورو حتى الآن.

لا شروط

بدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، أن المستشار الألماني أولاف شولتس لم يربط قضية نقل دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى كييف بشرط تسليم واشنطن دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.

كما قال الناطق، اليوم الجمعة، في إفادة معلقاً على هذا الأمر، إنه لم يكن هناك أبداً أي ترابط أو شرط بأن خطوة يجب أن تتخذ لتليها الخطوة التالية.

جاء ذلك بعدما نقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" يوم الأربعاء الماضي نقلاً عن مصادر، أن شولتس أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الهاتف بموافقته على تسليم دبابات "ليوبارد2" القتالية إلى كييف بشرط أن تقدم الولايات المتحدة من جانبها دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.

وأضاف الناطق أيضاً أن الحكومة الألمانية لا تملك معلومات حول احتمال تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

دبابات "أبرامز" أولاً

كما لم يعرف سبب تباين الموقف الألماني، خصوصاً أن برلين كانت أعلنت أيضاً أنها لن تسمح للحلفاء بشحن دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للمساعدة في دفاعها ضد روسيا ولن تعر أنظمتها الخاصة، ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دبابات قتالية أميركية الصنع.

وأعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن أنه مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، شريطة أن تزود واشنطن كييف بدبابات "أبرامز".

وأكد المستشار الألماني في أكثر من تصريح أن ألمانيا لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة الدعم العسكري لأوكرانيا.

المساعدات مستمرة

يشار إلى أن اجتماعاً دورياً لوزراء دفاع دول الغرب كان عقد في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا، نوقش فيه إرسال المزيد من المساعدة إلى كييف، وفي المقام الأول مسألة نقل ليوبارد.

في حين أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا.

دبابات ليوبارد تشقّ الصف داخل الناتو

وأعرب للصحافيين في مدريد عن اعتقاده بأن أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة القتالية والدبابات الثقيلة التي طلبتها وبعض الدول الأوروبية.

وتعمل واشنطن جاهدة من أجل أن تقوم برلين بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" من مخزونها الخاص وليس فقط بالسماح لدول "الناتو" الأخرى بإعادة تصدير "الدبابات"، حيث إنه لا يمكن إجراء عمليات التسليم دون إذن ألمانيا، التي تصنع هذه الدبابات.

في حين يمتلك حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي أكثر من 2000 دبابة ليوبارد Leopard ألمانية الصنع، وتعتبر من بين أكثر الدبابات تطوراً في العالم، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن.