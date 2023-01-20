أوكرانيا: الوضع يتدهور في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، اليوم الجمعة، إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا يتدهور بسبب الحالة النفسية للطاقم الأوكراني العامل بالمحطة وحالة المعدات.

وأضاف وزير الطاقة الأوكراني للتلفزيون الرسمي أن "الموقف بالطبع في تدهور. يزداد سوءا ليس بسبب الحالة النفسية للاختصاصيين الأوكرانيين فحسب ولكن بسبب حالة المعدات أيضا".

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وظل الطاقم الأوكراني في المحطة الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا منذ استيلاء القوات الروسية عليها في مارس/آذار بعد العملية العسكرية بفترة وجيزة.



وتكرر تعرض المحطة وهي أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا للقصف، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية. ويتبادل الطرفان الاتهامات في القصف.



وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، إقامة منطقة آمنة حول المحطة.



وتقول الوكالة إن لديها حضورا دائما يصل إلى أربعة خبراء في زابوريجيا.

تحصينات عسكرية

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية في أوكرانيا إنرجو أتوم إن القوات الروسية واصلت بناء تحصينات عسكرية حول وحدات الطاقة النووية في المحطة.



كما أضافت إنرجو أتوم أيضا أن الروس في المحطة غير قادرين على تشغيل وحدات الطاقة بسبب نقص العاملين وإن نحو 1500 من المتخصصين الأوكرانيين مُنعوا من الدخول بعد رفضهم توقيع عقود مع جهات روسية.