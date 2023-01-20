زيلينسكي: لا خيار آخر سوى إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا
بعد عدم صدور أي قرار من اجتماع لحلفاء كييف في رامشتاين بألمانيا.. الرئيس الأوكراني: علينا مواصلة القتال للحصول على دبابات حديثة
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن "لا خيار آخر" سوى ان ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة الى بلاده، وذلك بعد عدم صدور أي قرار من اجتماع لحلفاء كييف في رامشتاين بألمانيا.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو "نعم، علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة، وكل يوم نؤكد بوضوح أكبر أن لا حل آخر سوى اتخاذ قرار في شأن الدبابات".
موقف مبدئي
كما أضاف "لدى شركائنا موقف مبدئي، سيدعمون أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا من أجل (تحقيق) انتصارنا".
وخلال اجتماع في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا الجمعة، لم يتوصل الحلفاء الغربيون الى توافق على تسليم كييف دبابات ثقيلة، بسبب عدم موافقة برلين.
وأشاد زيلينسكي الجمعة بهذا الاجتماع، مشيرا إلى "مئات من عربات القتال التي أضيفت إلى الترسانة" الأوكرانية، متحدثا أيضا عن "نتائج ذات أهمية في ما يتصل بالصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي".
ويرى خبراء أن الدبابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم الغربي ستعطي أفضليّة حاسمة لكييف في المعارك التي تلوح في الأفق في شرق أوكرانيا، حيث عاودت روسيا الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات شديدة هذا الشتاء.
يذكر أنه شارك في هذا الاجتماع ممثلون لخمسين بلدا بهدف تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا في مواجهة موسكو.
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