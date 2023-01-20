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دبابات أبرامز (أ ب)
دبابات أبرامز (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

البنتاغون: إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا مسألة معقدة جداً

دبي - العربية.نت
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أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا مسألة معقدة جداً، لافتة إلى أن أبرامز تحتوي على معدات معقدة يصعب التدرب عليها.

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كذلك أوضحت الوزارة أن إرسالها لأوكرانيا مسألة صعبة بسبب الصيانة والتحديات اللوجيستية.

وأشارت إلى أن دبابة أبرامز باهظة الثمن، ولها محرك نفاث يعمل على وقود الطائرات.

وفي هذا الإطار، لفتت إلى أن واشنطن لن ترسل دبابة أبرامز لأوكرانيا لأنها تحتاج لـ 11 لتراً من وقود الطائرات لقطع ميل.

دبابات ليوبارد

يأتي ذلك فيما الحديث يجري حول إرسال دبابات ليوبارد الألمانية لأوكرانيا، حيث كانت برلين قد أعلنت أنها لن تسمح للحلفاء بشحن دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للمساعدة في دفاعها ضد روسيا ولن تعر أنظمتها الخاصة، ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دبابات قتالية أميركية الصنع.

وأعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن أنه مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، شريطة أن تزود واشنطن كييف بدبابات "أبرامز".

خطوات أحادية الجانب

وأكد المستشار الألماني في أكثر من تصريح أن ألمانيا لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة الدعم العسكري لأوكرانيا.

يشار إلى أن اجتماعاً دورياً لوزراء دفاع دول الغرب كان عقد في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا، نوقش فيه إرسال المزيد من المساعدة إلى كييف، وفي المقام الأول مسألة نقل ليوبارد.

في حين أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا.

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