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سفن في البحر الأسود (رويترز)
سفن في البحر الأسود (رويترز)

روسيا تنفي تأخير سفن الحبوب: أوكرانيا مسؤولة عن التفتيش

موسكو: توجد 64 سفينة متوقفة في الموانئ ومناطق التفتيش الأوكرانية

العربية.نت
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نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، معلومات الأمم المتحدة بشأن تأخير تفتيش السفن الموجودة في المياه الإقليمية التركية، مشيرة إلى أن وضع قائمة ترتيب عمليات التفتيش والمرور تتم من قبل أوكرانيا.

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وقالت الخارجية في بيان بشأن تنفيذ اتفاقية اسطنبول: "لا نؤكد المعلومات الواردة في البيان الصحافي للأمم المتحدة التي تزعم بتواجد أكثر من 100 سفينة متعلقة بالمبادرة [صفقة الحبوب] في المياه الإقليمية التركية، فضلاً عن متوسط وقت الانتظار البالغ 21 يوما".

64 سفينة متوقفة في الموانئ

وأضاف البيان: "حاليا، توجد 64 سفينة متوقفة في الموانئ ومناطق التفتيش الأوكرانية، ويتم تشكيل قائمة ترتيب عمليات التفتيش والمرور من قبل الجانب الأوكراني، ولا يؤثر الممثلون الروس عليها بأي شكل من الأشكال".

وكان مركز التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية التابع لوزارة الدفاع الروسية، قد أصدر، فجر الأحد الماضي، بيانا اتهم فيه جهاز الأمن الأوكراني بأنه يستعد لـ"استفزاز واسع النطاق في الأيام المقبلة بهدف تشويه سمعة روسيا".

تشويه تصرفات

وقال البيان إن "جهاز الأمن الأوكراني يستعد لاستفزاز واسع النطاق في الأيام المقبلة لتشويه تصرفات وسمعة روسيا في إطار اتفاق الحبوب، ولتوجيه اتهامات بافتعال موسكو أزمة نقص في الغذاء في أوكرانيا".

وبحسب البيان، ستقوم الخدمة الخاصة الأوكرانية، بعد البحث عن مخازن الحبوب في منطقة خاركيف، بتفخيخها وتفجيرها، لتتهم كييف بعد ذلك موسكو بزعم "التدمير المتعمد لاحتياطات الحبوب في أوكرانيا والتسبب في مجاعة، مما يؤدي أيضا إلى إفشال اتفاق الحبوب".

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