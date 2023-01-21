زعيم ميليشيا حزب الله يطلب الدعم المالي من دول الخليج

رغم هجومه الدائم على دول الخليج وموالاته للنظام الإيراني، لم يشعر زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، بالحرج وهو يطلب الدعم المالي من دول الخليج. وفق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل.

وقال نصر الله في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع: "هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج أنه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار".

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يطلب المساعدة ويهاجم

ولقي المقطع رواجا كبيرا وسخرية واسعة من رواد مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن طلب نصر الله يعد "وقاحة لامثيل لها.. فمن نفس الكرسي الذي أعلن مرارا وتكرارا تبعيته لمرشد إيران، يطلب المساعدة من دول الخليج، التي يهاجمها ويقف ضدها طوال الوقت".

بطولة زائفة

من جهتها، وصفت القاهرة تصريحات حسن نصر الله، بأنها "عبثية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم خارجية البلاد، تعليقاً مقتضباً تضمن وصفه تصريحات نصر الله بأنها "عبثية، وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة".

"تعريض بمصر"

وكان نصر الله يتحدث خلال احتفال بذكرى افتتاح مركز بحثي، مساء (الخميس) وفق ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، عندما خاطب الحاضرين داعياً إياهم إلى مراقبة الأوضاع في مصر، ومعتبراً أن إبرام مصر (معاهدة سلام) مع إسرائيل والتزامها بها، لم يَحُلْ دون لجوئها إلى الاقتراض من (صندوق النقد الدولي).

كما عرّض زعيم ميليشيا حزب الله بالأردن ودول أخرى.