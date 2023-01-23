اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
President Erdogan sets Turkish election date as 14th of May
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
تركيا وأوروبا

أردوغان: على السويد ألا تتوقع دعم أنقرة لانضمامها لحلف الناتو

ألغت تركيا السبت زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها وزير الدفاع السويدي إلى أنقرة لإقناعها بسحب تحفّظاتها على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن السويد المرشحة لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لم يعد بإمكانها الاعتماد على "دعم" تركيا بعدما قام ناشط مناهض للإسلام بإحراق نسخة من القرآن السبت أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

وقال الرئيس التركي "يجب ألا تنتظر السويد دعماً من قبلنا لانضمامها لحلف شمال الأطلسي. إذا لم تحترموا المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين، فلن تتلقّوا دعماً من قبلنا".

وأثار السماح لليميني المتطرّف السويدي-الدنماركي راسموس بالودان بالتظاهر ظهر السبت أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، غضب أنقرة. وأحرق هذا الناشط المناهض للإسلام نسخة من القرآن، وسط حماية أمنية مشددة وخلف حواجز للشرطة.

جزء من لمظاهرة المناهضة لتركيا السبت في ستوكهولم
جزء من لمظاهرة المناهضة لتركيا السبت في ستوكهولم

وقال أردوغان في خطاب متلفز: "من الواضح أن أولئك الذين تسبّبوا بمثل هذا العار أمام سفارة بلادنا يجب ألا يتوقّعوا معروفاً منّا في ما يتعلّق بطلبهم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وألغت تركيا السبت زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها وزير الدفاع السويدي إلى أنقرة لإقناعها بسحب تحفّظاتها على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.

الادعاء الألماني: جماعة إرهابية حاولت اختطاف وزير الصحة وقتل حراسه العرب والعالم إرهاب الادعاء الألماني: جماعة إرهابية حاولت اختطاف وزير الصحة وقتل حراسه

وندّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بـ"جريمة كراهية واضحة".

من جهتها، اعتبرت الشرطة السويدية الجمعة أن الدستور وحرية التظاهر والتعبير في السويد لا يجيزان حظر هذه التظاهرة باسم النظام العام.

وتُعطّل تركيا دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي منذ مايو، متهمةً البلدين بإيواء نشطاء أكراد ومتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال سوريا والعراق الذين تصفهم بأنهم "إرهابيون".

وترى أنقرة أن كل تقدّم محتمل على هذا الصعيد رهن بمبادرات سويدية لتسليمها أشخاصاً تتّهمهم تركيا بـ"الإرهاب" أو بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الإعلام الأفغاني يبحث عن طوق نجاة بعد سيطرة "طالبان" على الحكم الإعلام الأفغاني يبحث عن طوق نجاة بعد سيطرة "طالبان" على الحكم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط