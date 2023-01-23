الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم أوكرانيا عسكريا بـ 500 مليون يورو
انقسام غربي بشأن الدعم العسكري لكييف خصوصا فيما يتعلق بالدبابات الألمانية
أعلن دبلوماسي أوروبي، الاثنين، موافقة الاتحاد على دعم أوكرانيا عسكريا بـ 500 مليون يورو.
يأتي هذا وسط انقسام غربي بشأن الدعم العسكري لكييف خصوصا فيما يتعلق بالدبابات الألمانية.
واتهم وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، بشكل غير مباشر، المستشار الألماني أولاف شولتس بالخوف من وضع روسيا على شفا الهزيمة في أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الليتواني، على ضرورة الاستعداد لسيناريو الحرب النووية اذا خسرت روسيا هذه الحرب.
هذا وأكدت الرئاسة الروسية، الاثنين، أن "الشعب الأوكراني سيدفع ثمن تزويد أوكرانيا بالدبابات"، وذلك وسط مداولات غربية حول توريد أسلحة ثقيلة إلى كييف.
وحذّر الكرملين من تبعات هكذا خطوة قائلاً إن "كل الدول التي تسلم أسلحة لأوكرانيا يجب أن تتحمل المسؤولية".
في سياق آخر، أكد الكرملين أنه "لا توجد شروط لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا".
من جهتها، ذكرت الخارجية الروسية، الاثنين، أن "التصعيد في أوكرانيا مسار خطير، ويمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة".
وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من "إمكانية تزويد كييف بصواريخ أتاكمز"، وهي صواريخ أرض-أرض.
ولمّح إلى أن "تصريحات واشنطن حول إمكانية توريد صواريخ بعيدة المدى إلى كييف هي جزء من الحرب النفسية".
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