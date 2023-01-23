موسكو تتهم إستونيا بـ"العداء" وتطرد سفيرها
كانت تالين قد طردت في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسياً روسياً وموظفين آخرين في السفارة الروسية
أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ"العداء لروسيا"، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسياً روسياً وموظفين آخرين في السفارة الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير 2023"، مشيرة إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.
وأضاف البيان: "اتخذت إستونيا خطوة غير ودية جديدة لتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في تالين بشكل جذري، مما يؤكد مسارها لتدمير العلاقات بين بلدينا. ورداً على ذلك، قرر الجانب الروسي تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في كلا البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "المسؤولية الكاملة عن تطوير مثل هذا الوضع في العلاقات بين روسيا وإستونيا تقع بالكامل على عاتق الجانب الإستوني. وسنواصل الرد على الخطوات العدوانية للقيادة الإستونية".
يأتي هذا بينما صرح سفير إستونيا لدى أوكرانيا اليوم بأن بلاده تقوم بتوريد جميع مدافع هاوتزر من عيار 155 ملم التي تمتلكها إلى أوكرانيا، بحسب ما نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
-
الخطيب: قطاع السياحة سيضيف 70-80 مليار دولار إلى الاقتصاد السعودي في 2030أكد أن صندوق التنمية السياحية مول 25 مشروعاً بقيمة 15 مليار ريال اقتصاد
-
أكثر عروض أسبوع باريس للموضة فخامة حمل توقيع "ديور"تسابق لتقديم العروض الأكثر فخامة وابتكاراً خلال فعاليات أسبوع الموضة العربية ستايل
-
أسعار الغاز الطبيعي تهوي بأكثر من 50%.. خبير يحذر من سيناريو أزمة سابقةدعا الشركات للتركيز على الربحية ووقف عمليات التنمية قصص اقتصادية