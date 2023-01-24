السويد: نريد استئناف الحوار مع تركيا بشأن الانضمام للناتو
رئيس الوزراء السويدي: لا توجد مسألة أمن قومي أخرى أهم من أن نصبح مع فنلندا عضوين في حلف شمال الأطلسي بسرعة
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الثلاثاء إن بلاده تريد استئناف الحوار مع تركيا حول طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي حتى يتم ذلك سريعا.
وأوضح كريسترسون للصحفيين "لا توجد مسألة أمن قومي أخرى أهم من أن نصبح مع فنلندا عضوين في حلف شمال الأطلسي بسرعة".
إلى أجل غير مسمى
يأتي ذلك، بعدما أرجأت تركيا إلى أجل غير مسمى محادثات كانت مزمعة مع السويد وفنلندا حول طلب العضوية بعد إحراق اليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من القرآن في تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة ظهر السبت أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وذكرت تقارير صحافية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات كان من المقرر إجراؤها مطلع فبراير، بحسب فرانس برس.
والاثنين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السويد المرشحة لعضوية الناتو، لم يعد بإمكانها الاعتماد على "دعم" أنقرة.
طلب سويدي فنلندي
يذكر أن السويد وفنلندا كانتا تقدمتا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف بعد أن أحجمتا عن ذلك في السابق لعدم إغضاب روسيا.
لكنهما بدلتا موقفهما بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تسعى بدورها للانضمام إلى الحلف دون جدوى.
ووفقاً لقواعد الحلف يجب على جميع الأعضاء الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد.
فيما لم تعط تركيا والمجر بعد الضوء الأخضر للسويد وفنلندا.
-
بوتين: روسيا تنتج أضعاف ما تنتجه أميركا من صواريخ "باتريوت"قال إن الدفاع الجوي الروسي الأفضل في العالم العرب والعالم
-
ميليشيا الحوثي تحيل 13 ألف أمني للتقاعد.. وإحلال موالين لهاكشف المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، الثلاثاء، عن إحالة ميليشيا الحوثي، لما يقارب 13 ألف من منتسبي الداخلية والأمن في اليمن إلى التقاعد القسري وإحلال ... اليمن
-
صاحب التاج البريطاني تشارلز الثالث يقاضي صاحب "تويتر" إيلون ماسكظهر للعلن خلاف بين ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، ومالك "تويتر" الجديد إيلون ماسك، وصل إلى درجة أن الأول سمح لشركة Crown Estate المتولية إدارة ... الأخيرة