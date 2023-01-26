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People hold a sign as they gather to show their support to Burkina Faso's new military leader Ibrahim Traore and demand the departure of the French ambassador at the Place de la Nation in Ouagadougou, Burkina Faso January 20, 2023. The sign reads : France's army get out from our country. REUTERS/Vincent Bado
مظاهرة مناهضة لفرنسا في واغادوغو الأسبوع الماضي

بعد قرارها سحب قواتها.. باريس تستدعي سفيرها في بوركينا فاسو

الاثنين أعلنت حكومة بوركينا فاسو فسخ اتفاق أُبرم في 2018 مرتبط بوضع القوات الفرنسية الموجودة في البلد

باريس – فرانس برس
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أنها استدعت سفيرها لدى بوركينا فاسو "لإجراء مشاورات" معه غداة إعلان باريس أن قواتها الخاصة ستنسحب من الدولة الإفريقية في غضون "شهر".

وقالت الوزارة لوكالة "فرانس برس": "في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس لإجراء مشاورات حول الوضع وأفق تعاوننا الثنائي".

ويشغل لوك ألاد منصب سفير فرنسا لدى واغادوغو منذ صيف العام 2019.

والاثنين، أعلنت حكومة بوركينا فاسو فسخ اتفاق أُبرم في 2018 مرتبط بوضع القوات الفرنسية الموجودة في البلد. وتلقت باريس الثلاثاء "إشعاراً رسمياً" بذلك، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

الجيش الفرنسي في بوركينا فاسو (أرشيفية)
الجيش الفرنسي في بوركينا فاسو (أرشيفية)
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وقالت الخارجية لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، "وفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من تسلم الإخطار الكتابي"، مضيفةً: "سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".

في ديسمبر الماضي، طلب المجلس العسكري في بوركينا فاسو من باريس تعيين سفير جديد بدلاً من لوك ألاد، متهماً إياه بالتحدث علناً عن تدهور الوضع الأمني في البلد الذي يشهد أعمال عنف.

لكن السفير ظل في منصبه. وفي 10 يناير، أجرت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية كريسولا زاخاروبولو زيارة لبوركينا فاسو مهّدت لإمكان تهدئة بين البلدين.

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