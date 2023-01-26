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سبأ الذنيبات.. أول أردنية تقود طائرة حربية F16

العربية.نت - محمد الطراونة
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حلقت في سماء الأردن يوم الأربعاء، أول امرأة أردنية من مرتبات سلاح الجو الملكي الملازم الطيار سبأ الذنيبات منفردة بطائرة حربية مقاتلة - F16 من قاعدة الطيار موفق السلطي الجوية وهي قاعدة جوية تقع في الأزرق في الصحراء الشرقية بالأردن.

وقال قائد سلاح الجو الملكي الأردني العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات: "إن هذا الإنجاز هو تكريس لدعم الملك عبدالله الثاني لدور المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة العسكرية بشكل خاص وباهتمام مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بها".

كما أضاف "أن الملك خاطب المرأة الأردنية بكلمات داعمة "لا تهبن المشاركة وتقدمن للأمام"، باعتبارهن أولوية لتقدم الوطن ورفعته.

يشار إلى أن الملازم الذنيبات تعد أول فتاة تقود طائرة مقاتلة على مستوى القوات المسلحة الأردنية.

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