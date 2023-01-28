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Afghan female students walk near Kabul University in Kabul, Afghanistan, December 21, 2022. REUTERS/Ali Khara
فتيات أفغانيات أمام جامعة كابل (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

طالبان تشدد الحظر على تعليم النساء وتمنع قبولهن بالجامعات

وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان أكدت أن المؤسسات التي تخالف القواعد ستواجه إجراءات قانونية

العربية.نت
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أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان الجامعات الخاصة في أفغانستان بعدم السماح للطالبات بأداء امتحانات القبول الشهر المقبل، مما يؤكد سياستها بشأن فرض قيود على التعليم الجامعي للفتيات.

ووجهت الوزارة رسالتها إلى المؤسسات التعليمية في الأقاليم الشمالية بأفغانستان، بما في ذلك كابل، حيث من المقرر إجراء الامتحانات في نهاية فبراير. وأفادت الرسالة بأن المؤسسات التي تخالف القواعد ستواجه إجراءات قانونية.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أبلغت الجامعات في ديسمبر بعدم السماح بدخول الطالبات "حتى إشعار آخر". وبعد أيام، أوقفت الحكومة معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية عن العمل. كما أغلقت السلطات معظم المدارس الثانوية للبنات.

فتاة أفغانية أمام جامعة كابل (أرشيفية)
فتاة أفغانية أمام جامعة كابل (أرشيفية)
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وقوبلت القيود المفروضة على عمل المرأة وتعليمها بإدانة دولية. وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن طالبان بحاجة إلى تغيير مسار سياساتها تجاه النساء للحصول على فرصة للاعتراف الدولي الرسمي بها وتخفيف عزلتها الاقتصادية.

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية من أسبابها العقوبات التي تضر بقطاعها المصرفي وخفض تمويل برامج التنمية. وحذرت وكالات الإغاثة من أن عشرات الملايين من الأفغان بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

إلا أن البنك الدولي ذكر في تقرير الأسبوع الماضي أن إدارة طالبان، التي قالت إنها تركز على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً، حصّلت إيرادات قوية العام الماضي وزادت الصادرات.

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