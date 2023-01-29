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فلاديمير بوتين وأولاف شولتس (فرانس برس)
فلاديمير بوتين وأولاف شولتس (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

الدبابات في الطريق.. شولتس: من الضروري التحدث مع بوتين

المستشار الألماني عن ضرورة الاتصال بالرئيس الروسي: اللهجة خلال مثل هذه المحادثات "ليست غير مهذبة"

العربية.نت ووكالات
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بعد الإعلان عن تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمة، مشيراً إلى ضرورة مواصلتها.

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وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة " تاغس شبيغل" الألمانية، نُشرت اليوم الأحد: "سأجري محادثات هاتفية مرة أخرى مع بوتين، لأنه من الضروري مواصلة التحدث".

"ليست غير مهذبة"

ووفقاً له، فإن اللهجة خلال مثل هذه المحادثات "ليست غير مهذبة"، على الرغم من "الاختلاف التام" في وجهات النظر حول الوضع.

في هذا السياق، وصف شولتس الحرب في أوكرانيا بأنها "رهيبة لا معنى لها".

"ضرورة الانسحاب"

وأضاف المستشار الألماني: "في بعض الأحيان كان الحديث يدور عن قضايا تتعلق بتبادل الأسرى، وتصدير الحبوب، ومحطة زاباروجيا النووية، ولكن من المهم بالنسبة لي أن تعود المحادثة دائماً إلى موضوع معين - كيف يمكن للعالم أن يخرج من هذه الحالة الرهيبة؟ والشروط لذلك واضحة - انسحاب القوات الروسية".

يُذكر أن آخر محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين كانت في 2 ديسمبر 2022.

إرسال دبابات إلى كييف

وكان المستشار الألماني قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن ألمانيا سترسل 14 دبابة ليوبارد2 إلى أوكرانيا، كما أنه سيسمح للدول الأوروبية التي اشترت الدبابات من ألمانيا بإرسالها إلى كييف.

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