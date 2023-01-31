أكثر من 691 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية عام 2022
بحسب أرقام وزارة الداخلية، هذا العدد أقل بمقدار 44 ألفاً مما كان عليه في العام السابق
حصل أكثر من 691 ألف مواطن أجنبي على الجنسية الروسية عام 2022، أي أقل بمقدار 44 ألفاً مما كان عليه في العام السابق، حسب بيانات وزارة الداخلية الروسية حول وضع الهجرة في روسيا في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، والتي نشرت اليوم الثلاثاء.
ووفقاً للبيانات فإنه "في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بلغ عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بشأنهم للحصول على جنسية روسيا الاتحادية 691045 شخصاً". وفي 2021 كان هذا العدد 735385 شخصاً.
بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للداخلية الروسية، منعت الوزارة أكثر من 141 ألف أجنبي من دخول روسيا في العام الماضي، أي أقل بنحو 35 ألف أجنبي مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021.
يذكر أن وزارة الداخلية الروسية أفادت، في وقت سابق، لوكالة "تاس" بأن 40 روسياً تنازلوا عن الجنسية الروسية في العام الماضي.
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