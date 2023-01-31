اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Ukrainian servicemen ride atop an infantry fighting vehicle along a road, amid Russia's attack on Ukraine, near a frontline in Donetsk region, Ukraine January 30, 2023. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
الجيش الأوكراني على جبهات القتال
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: هناك "مؤشرات مباشرة" على اتجاه روسيا للتصعيد

أمين عام حلف الناتو: انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون "رسالة خطيرة"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال ميخائيل بودولياك مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء، إن كييف ترى "مؤشرات مباشرة" على اتجاه موسكو "للتصعيد بقوة" في العملية العسكرية التي تشنها في بلاده.

وأضاف بودولياك عبر حسابه على "تويتر": "القصف الروسي الممنهج للمدن على خطوط المواجهة وإعادة انتشار القوات الروسية والتعبئة القسرية وحشد العتاد لا تشير إلى استعداد موسكو للسلام".

يأتي هذا بينما اعتبر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن نجاح العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا سيكون "رسالة خطيرة".

الجيش الأوكراني على جبهات القتال
الجيش الأوكراني على جبهات القتال

وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لقاعدة عسكرية في اليابان: "إذا انتصر الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، فستكون مأساة للأوكرانيين وفي نفس الوقت ستصبح رسالة خطيرة للغاية للقادة الاستبداديين في جميع أنحاء العالم، ستعني هذه الرسالة أنهم إذا استخدموا القوة العسكرية، فيمكنهم تحقيق أهدافهم".

الكرملين: دول البلطيق وبولندا تصعد المواجهة دون التفكير بالعواقب العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الكرملين: دول البلطيق وبولندا تصعد المواجهة دون التفكير بالعواقب

في سياق متصل، اعترف رئيس المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف اليوم بوجود عملاء على أراضي روسيا يشاركون في أنشطة لكييف ضد موسكو.

وقال بودانوف في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن هناك أشخاصاً على الأراضي الروسية مستعدون للقيام بأعمال تخريبية"، مشيراً إلى أن التهديد سيبقى "حتى يتم استعادة السلامة الإقليمية لأوكرانيا".

وأشار رئيس الاستخبارات العسكرية إلى أن كييف تحاول أيضاً تجنيد الروس "الذين يدركون أن روسيا يجب أن تكون مختلفة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟ إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط