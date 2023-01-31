أوكرانيا: هناك "مؤشرات مباشرة" على اتجاه روسيا للتصعيد
أمين عام حلف الناتو: انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون "رسالة خطيرة"
قال ميخائيل بودولياك مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء، إن كييف ترى "مؤشرات مباشرة" على اتجاه موسكو "للتصعيد بقوة" في العملية العسكرية التي تشنها في بلاده.
وأضاف بودولياك عبر حسابه على "تويتر": "القصف الروسي الممنهج للمدن على خطوط المواجهة وإعادة انتشار القوات الروسية والتعبئة القسرية وحشد العتاد لا تشير إلى استعداد موسكو للسلام".
يأتي هذا بينما اعتبر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن نجاح العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا سيكون "رسالة خطيرة".
وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لقاعدة عسكرية في اليابان: "إذا انتصر الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، فستكون مأساة للأوكرانيين وفي نفس الوقت ستصبح رسالة خطيرة للغاية للقادة الاستبداديين في جميع أنحاء العالم، ستعني هذه الرسالة أنهم إذا استخدموا القوة العسكرية، فيمكنهم تحقيق أهدافهم".
في سياق متصل، اعترف رئيس المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف اليوم بوجود عملاء على أراضي روسيا يشاركون في أنشطة لكييف ضد موسكو.
وقال بودانوف في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن هناك أشخاصاً على الأراضي الروسية مستعدون للقيام بأعمال تخريبية"، مشيراً إلى أن التهديد سيبقى "حتى يتم استعادة السلامة الإقليمية لأوكرانيا".
وأشار رئيس الاستخبارات العسكرية إلى أن كييف تحاول أيضاً تجنيد الروس "الذين يدركون أن روسيا يجب أن تكون مختلفة".
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